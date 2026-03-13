Texcoco fue sede de los XXII Juegos de Escuelas de Deporte

XXII Juegos de Escuelas del Deporte Edomex

El director de la Escuela del Deporte de Texcoco, Juan Carlos Galina Arellano, informó que participarán 15 planteles deportivos en el XXII Juegos de Escuelas del Deporte en el Estado de México, de los municipios de Nezahualcóyot, Chimalhuacán, Acolman, Chalco II, Chicoloapan, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Tultitlán, Valle de Chalco y Texcoco en donde además participa el pueblo de Coatlinchán.

Cada municipio contó entre seis y siete jóvenes de 13 a 17 años, entre ellos 59 mujeres y 50 hombres, que representaron a su plantel para mostrar sus habilidades deportivas, en donde fueron evaluados por 25 entrenadores avalados por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) VAULLAS Game, como parte de un convenio con las escuelas del deporte estatal.

Para la evaluación deportiva establecieron módulos, con el propósito de valorar los tiros de precisión, trabajo en equipo, dominadas y defensa uno a uno, que son los principios básicos del fútbol.

La síndica municipal, Liliana Jazmín Rivera Martínez, reconoció el talento de los jóvenes deportistas que asistieron a la evaluación, señalando que el gobierno local que encabeza Nazario Gutiérrez Martínez, trabaja de la mano del deporte, apoyando el talento de los jóvenes valores de este municipio.

La Crónica de Hoy 2026