Alcalde de Miguel Hidalgo retira cachivaches de las calles

Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, encabezó el operativo de retiro de cachivaches y enseres en calles de la colonia Reforma Social, donde fue recogiendo todo tipo de objetos como llantas, botellas y botes de plástico que impedían el libre tránsito.

Acompañado por personal de la Comisión en Seguridad Ciudadana y de Servicios Urbanos, el alcalde señaló que con esto se busca poner orden al espacio público.

Explicó que el operativo se realiza dos veces por semana para retirar los cachivaches y también se trabaja bajo solicitud de la gente, con el fin de tener calles más ordenadas y mucho más seguras.

“Así es como nuestras colonias van mejorando y aquí estamos para supervisar que como siempre, las cosas en Miguel Hidalgo se hagan y se hagan bien”, dijo al señalar que se trata un trabajo diario, ya que la autoridad hoy los quita y mañana los vuelven a poner, pero “no se baja la guardia, ni quitamos el dedo del renglón”.

Por ello, llamó a las y los vecinos a no apartar lugares con ningún tipo de enseres o mostrencos para que sus calles se vean más limpias y ordenadas, lo que ha sido uno de sus principales objetivos desde el inicio de su administración para tener colonias más seguras.

Desde temprana hora, este operativo recorrió a pie tierra varias calles de la colonia, encontrándose desde un puesto ambulante abandonado hasta máquinas tragamonedas que están prohibidas. Durante esta intervención, en menos de dos horas se recolectaron cerca de 4.5 toneladas de objetos que obstruían las calles.

De mayo de 2025 a la fecha se han llevado a cabo 83 operativos, recorriendo todas las colonias de la Alcaldía, en las que se han recolectado más de 340 toneladas de cachivaches.

La Ley de Cultura Cívica en sus artículos 27 y 28 establece como infracciones contra la tranquilidad de las personas y la seguridad ciudadana, el obstruir o estorbar de cualquier forma las calles y el libre tránsito, sin cque exista causa justificada. Por lo que hacerlo, conlleva una multa económica que puede ir de los mil 290.41 pesos hasta los 4 mil 692.40 pesos; arresto de 13 a 24 horas o incluso de 24 a 36 horas inconmutables en caso de reincidencia, así como trabajo comunitario de 6 a 12 horas.