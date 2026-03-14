Conmemoran el 17 aniversario del Centro de Educación Continua para el Adulto Mayor en BJ

Festejo En un ambiente de convivencia, las y los estudiantes también disfrutaron de tacos y aguas frescas. (Especial)

La alcaldía Benito Juárez conmemoró el 17 aniversario del Centro de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM), plantel Cumbres, un espacio dedicado a brindar formación académica a personas de la tercera edad y que se ha consolidado como un punto de encuentro para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de sus estudiantes.

La celebración fue amenizada por el Mariachi Los Generales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el grupo musical Armada. En un ambiente de convivencia, las y los estudiantes también disfrutaron de tacos y aguas frescas.

En el marco de este festejo, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza destacó la importancia de continuar impulsando espacios que promuevan el desarrollo y la participación de este sector de la población.

“En la alcaldía Benito Juárez reconocemos el valor del CECAM como un espacio que, durante 17 años, ha impulsado el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de las personas adultas mayores. Seguiremos fortaleciendo este tipo de iniciativas que promueven una comunidad más inclusiva y participativa”, señaló.

Karina Magaña Guillén, directora general de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, reconoció la importancia de este espacio y el orgullo que representa acompañar a la comunidad educativa en este aniversario.

“Es un orgullo regresar después de 17 años y ver cómo este espacio sigue reuniendo a tantas personas. Felicidades a todas y todos quienes forman parte del CECAM”, expresó.

Durante estos 17 años de funcionamiento, el CECAM se ha distinguido por promover el aprendizaje permanente y fortalecer la participación activa de las personas adultas mayores, generando un entorno donde el conocimiento, la socialización y el crecimiento personal continúan siendo parte fundamental de su vida cotidiana.