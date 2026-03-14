Ponen en marcha operativo por equinoccio de primavera en Teotihuacán

Equinoccio de Primavera 2026

El gobierno del Estado de México iniciará el operativo por el equinoccio de primavera del 14 al 16 de marzo en la zona arqueológica de Teotihuacán, a fin de brindar atención médica y salvaguardar la integridad de turistas nacionales e internacionales.

El Servicio de Urgencias Estatal (SUEM) instalará un centro de mando con seis camas de observación, además de desplegar dos ambulancias de soporte vital avanzado y una unidad de apoyo móvil que recorrerá la zona turística.

El coordinador operativo de la base Ecatepec del SUEM, Francisco Pérez Rangel, informó que en el operativo participarán 15 elementos entre médicos, paramédicos y personal de enfermería, quienes garantizarán la atención gratuita ante cualquier emergencia.

Pérez Rangel explicó que el despliegue se realizará de las 6:00 a las 19:00 horas, tiempo en que permanece abierta la zona arqueológica, con el fin de ofrecer atención inmediata a las y los visitantes.

Por ello, resaltó que el operativo también se mantendrá del 20 al 22 de marzo, por lo que exhortó a la población a disfrutar de esta temporada con responsabilidad y atender las recomendaciones de seguridad.

La Crónica de Hoy 2026