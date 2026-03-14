Realizan jornada de limpieza en el canal de Cartagena en Ecatepec

Personal del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos participó en una nueva jornada de limpieza en el canal de Cartagena, como parte de las acciones preventivas que se realizan ante la próxima temporada de lluvias.

La actividad fue encabezada por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, quien junto con trabajadores de distintas áreas del gobierno municipal acudió al lugar para realizar labores de retiro de basura y residuos acumulados en esta zona.

Durante la jornada, las brigadas trabajaron de manera coordinada para limpiar el canal y sus alrededores, retirando desechos que con el paso del tiempo se acumulan y que pueden representar un riesgo para la población, principalmente durante la temporada de lluvias cuando aumenta el nivel del agua.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones forman parte del programa Limpieza de Barrancas, mediante el cual se busca mantener en mejores condiciones estos espacios naturales y prevenir posibles afectaciones a las colonias cercanas.La limpieza de barrancas, canales y zonas de desagüe es considerada una medida importante para evitar taponamientos que puedan provocar inundaciones o encharcamientos en diferentes puntos del municipio.

Además de prevenir riesgos, estas jornadas también tienen como objetivo mejorar el entorno urbano y promover la participación del personal del ayuntamiento en actividades que contribuyan al bienestar de la comunidad. Durante las labores, los trabajadores realizaron el retiro de distintos tipos de residuos, desde basura doméstica hasta materiales que con el tiempo terminan acumulándose en los cauces de agua.

Autoridades municipales destacaron que el trabajo en equipo entre las distintas dependencias permite avanzar en la atención de estos espacios que requieren mantenimiento constante, especialmente en municipios con gran densidad poblacional como Ecatepec.

También señalaron que estas acciones se realizan de manera periódica en diferentes puntos del municipio para reducir riesgos y mantener en mejores condiciones las barrancas y canales que forman parte del sistema de desagüe. La presidenta municipal reiteró que la participación de las distintas áreas del gobierno local es fundamental para atender este tipo de tareas, ya que la limpieza y mantenimiento de estos espacios requiere del esfuerzo conjunto de brigadas de diferentes dependencias.

El gobierno municipal hizo un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en barrancas, canales y espacios públicos, ya que la acumulación de residuos puede generar problemas ambientales y afectar el funcionamiento adecuado del sistema de drenaje. Las autoridades aseguraron que estas jornadas continuarán realizándose en distintos puntos de Ecatepec de Morelos como parte de las acciones del programa