Recuperan más de 700 joyas robadas en BJ y desmantelan a la banda criminal

Detenidos Detuvieron a cuatro hombres y recuperaron 739 piezas de joyería. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro hombres y recuperaron 739 piezas de joyería de plata robadas.

La víctima provenía del estado de Guerrero e iba a entregar la mercancía en una joyería en la colonia Centro.

El robo ocurrió entre las calles Castilla y Santa María Nativitas, donde el ciudadano afectado informó a los policías que venía del estado de Guerrero para entregar diversas piezas de plata a una joyería ubicada en la calle Palma, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, sin embargo, cuatro sujetos lo interceptaron y lo despojaron de la mercancía.

La víctima indicó que, después de que lo amagaron con una navaja y le arrebataron una maleta con los productos, huyeron a bordo de un vehículo color blanco, por lo que solicitó un taxi y los siguió hasta ese lugar donde pidió el apoyo policial y señaló que los ladrones se encontraban metros adelante.

De inmediato, los oficiales alcanzaron a los ladrones, a quienes les hallaron dos dispositivos telefónicos, dinero en efectivo, una navaja color rojo y una maleta color negro con 739 piezas de joyería de plata con un valor aproximado de 400 mil pesos, que el afectado reconoció como de su propiedad.

Ahí, los policías detuvieron a los hombres de 52, 48, 43 y 24 años de edad, que dijeron ser ciudadanos colombianos y los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.

En el Ministerio Público, se supo que el detenido de 43 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo calificado en 2021, así como cuatro presentaciones ante el Ministerio Público por diversos delitos.