Van 158 ladrones de supermercados detenidos en el primer trimestre del 2026

Ladrón En lo que va del primer trimestre del año, se recuperó mercancía valuada en más de 4.6 millones de pesos.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han realizado 158 detenciones de personas ladronas de mercancía, conocidos comúnmente como “farderos”, en establecimientos comerciales de la Zona Metropolitana del Valle de México, en lo que va del año 2026.

Los arrestos se han realizado principalmente en clubes de almacén, tiendas departamentales, supermercados y tiendas de autoservicio, donde el personal policial detectó a los criminales cuando intentaban sustraer diferentes productos sin realizar los pagos.

Las demarcaciones en donde se realizaron las detenciones fueron en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan y Gustavo A. Madero, así como en los municipios de Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Tecámac y Naucalpan, en el Estado de México.

Uno de los hechos se registró en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde, a petición del personal de prevención de pérdidas de una tienda departamental, uniformados detuvieron a un hombre de 64 años de edad, quien intentó sustraer diversas prendas de vestir, valuadas en 111 mil 500 pesos.

Mientras que, en la colonia Los Morales de la misma alcaldía, oficiales detuvieron a un joven de 17 años de edad, quien intentó sustraer mercancía cuyo valor asciende a 281 mil pesos, sin haber pagado los productos.

En tanto, en una tienda departamental de la alcaldía Cuajimalpa, un hombre de 38 años de edad, fue detenido por intentar llevarse mercancía cuantificada en 34 mil 400 pesos.

Tras las detenciones, se recuperó mercancía valorada en cuatro millones 604 mil 784 pesos; entre los detenidos se encuentran 38 menores de edad, una mujer de nacionalidad ucraniana y otra más colombiana.