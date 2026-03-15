Víctor Hugo Romo propone reforma en beneficio de la población más vulnerable

El diputado Víctor Hugo Romo

El diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra presentó una iniciativa de cuatro medidas para fortalecer la movilidad con perspectiva de género, beneficiar a niños y personas con discapacidad en la Ciudad de México.

“Se trata de garantizar trayectos más seguros para mujeres, niñas y adolescentes, particularmente en horarios nocturnos” indicó Romo.

Desde la tribuna, precisó que la movilidad no debe entenderse únicamente como un asunto de simple traslado, sino como un servicio para garantizar derechos: acceder al trabajo, al estudio, prestar cuidados, participar en la vida pública y construir autonomía.

“Moverse por la ciudad no es únicamente una cuestión de transporte. Es, en su esencia más elemental, una condición para ejercer derechos”, apuntó.

Asimismo enfatizó que, para miles de mujeres, trasladarse por la ciudad implica enfrentar riesgos como violencia e inseguridad que afectan su vida cotidiana.

Recordó que, de acuerdo con datos de la ENSU, 67.3% de las mujeres han experimentado situaciones de inseguridad en el transporte, lo que provoca que muchas modifiquen horarios, cambien rutas o incluso renuncien a oportunidades laborales y de otra índole.

Ante esto, el legislador propuso ahondar en la movilidad con perspectiva de género porque es un eje de justicia social, en concordancia con los principios de igualdad sustantiva reconocidos en la Constitución local.

Romo resaltó que esa es la visión de ciudad impulsada por Clara Brugada, para consolidar a nuestra ciudad como la Capital de los Cuidados.

La iniciativa contempla cuatro medidas fundamentales:

Primera. Perspectiva de género como principio rector. Para que toda política pública de transporte considere las condiciones reales de desplazamiento de las mujeres.

Segunda. Movilidad nocturna segura como obligación del Estado. Reconociendo que la madrugada requiere medidas precisas de prevención y protección a la población vulnerable.

Tercera. Descenso seguro a solicitud. Para permitir que las usuarias puedan bajar incluso entre paradas oficiales entre las 00:00 y las 05:00 horas, con el fin de reducir caminatas en zonas de riesgo.

Cuarta. Capacitación obligatoria y sanciones.

Para establecer formación obligatoria a operadores del transporte público y multas de hasta 60 UMA para quienes incumplan este protocolo.

El diputado explicó que estas acciones no son ocurrencias aisladas, sino medidas respaldadas por experiencias internacionales exitosas, que ahora se busca convertir en derechos permanentes dentro de la legislación de la Ciudad de México.

“Una ciudad más segura para las mujeres es una ciudad más segura para todas y todos: niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado a respaldar esta reforma por tratarse de una propuesta responsable, técnica y profundamente humana, orientada a construir una ciudad más incluyente, equilibrada y segura.

“Una ciudad que protege la libertad de movimiento de las mujeres, protege la libertad de todas y todos”, concluyó.