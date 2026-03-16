Capacitan en primeros auxilios a personal de la Alberca Olímpica de Benito Juárez

Personal de la Alberca Olímpica “Francisco Márquez”, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, participó en un curso de capacitación en primeros auxilios con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias dentro de este complejo deportivo.

La capacitación fue impartida por la organización ProGuardavidas y estuvo dirigida a trabajadores del recinto.

Los participantes recibieron herramientas teóricas y prácticas para actuar en distintos escenarios de emergencia. Los temas abordados fueron primeros auxilios básicos, reanimación cardiopulmonar (RCP), atención a hemorragias y técnicas de movilización de pacientes, conocimientos considerados clave para brindar una atención inmediata mientras llegan los servicios médicos especializados.

Sebastián Rodríguez García, director de ProGuardavidas, señaló que la formación en este tipo de habilidades resulta relevante para el personal que labora en espacios deportivos y de convivencia comunitaria, ya que su intervención oportuna puede ser determinante en situaciones críticas.

La Alberca Olímpica “Francisco Márquez” es uno de los complejos deportivos más representativos de la capital. Fue construida para los Juegos Olímpicos de México 1968 y desde entonces ha albergado diversas competencias nacionales e internacionales, además de funcionar como centro de entrenamiento y recreación para usuarios que practican natación y otras actividades acuáticas.

De acuerdo con autoridades de la alcaldía Benito Juárez, el recinto recibe diariamente a cientos de personas, por lo que contar con personal capacitado en atención de emergencias forma parte de las medidas orientadas a garantizar condiciones de seguridad para quienes utilizan estas instalaciones.

Las autoridades de la demarcación señalaron que, además de promover actividades físicas y recreativas, se busca reforzar la cultura de la prevención en los espacios deportivos bajo su administración.