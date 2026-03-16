Matan a balazos a automovilista en Churubusco

Balacera Imagen ilustrativa. (Imagen generada con IA)

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido cuando circulaban por la avenida Río Churubusco, en la alcaldía Iztacalco.

Cuando las víctimas viajaban sobre la intersección con San Rafael Atlixco y Eje 4 Sur, de la colonia El Rodeo, dos sujetos interceptaron la camioneta y les dispararon de manera directa.

El conductor del vehículo falleció al instante, mientras que el copiloto, un hombre de alrededor de 28 años de edad, resultó gravemente lesionado.

El vehículo donde viajaban los agredidos se impactó en el camellón de los carriles centrales de Río Churubusco.

Servicios de emergencia que arribaron al lugar auxiliaron al joven herido, quien, de acuerdo con los primeros reportes, tenía impactos en el pecho y en la parte izquierda de la caja torácica, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El lugar de los hechos fue resguardado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras en la zona para identificar a los probables responsables.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acudieron a levantar el cadáver e iniciar con las indagatorias.

El personal de la Fiscalía localizó al menos 10 casquillos en un perímetro de 10 metros, los cuales se encuentran bajo análisis de las autoridades.