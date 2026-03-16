Ponen en marcha pozo San Agustín en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, puso en marcha el pozo de agua potable “San Agustín”, el cual fue rehabilitado de manera integral para mejorar el suministro de agua en esta zona del municipio.

La obra beneficiará a más de 19 mil habitantes de las comunidades San Agustín Primera y Segunda Sección, quienes durante varios años enfrentaron problemas de escasez de agua potable.

Durante la puesta en marcha del pozo, la alcaldesa señaló que por mucho tiempo el acceso al agua fue un problema en el municipio, ya que administraciones anteriores no atendieron de manera adecuada este servicio básico.

De acuerdo con la presidenta municipal, el actual gobierno trabaja para reducir el rezago en infraestructura hidráulica y garantizar que más familias puedan recibir agua directamente por la red.

“Este año superamos el rezago. Vamos a avanzar muchísimo, como nunca en la historia de Ecatepec, porque hoy le toca a la gente”, expresó durante el evento.

La alcaldesa explicó que el pozo San Agustín produce aproximadamente 40 litros de agua por segundo, lo que permitirá mejorar el abasto del recurso en esta zona del municipio. Además, informó que este pozo forma parte de un plan más amplio que contempla la puesta en operación de nueve pozos durante el año.

Los trabajos de rehabilitación incluyeron diversas acciones técnicas, entre ellas el confinamiento del terreno con malla, la construcción de casetas de control y cloración, así como la limpieza del sitio y la reconstrucción del tren de descarga.

También se realizó el equipamiento electromecánico del pozo, con la instalación de arrancadores, interruptores, transformador, bomba de succión y la colocación de una acometida eléctrica que permitirá su funcionamiento adecuado.

Cisneros Coss indicó que estas obras forman parte del plan municipal para lograr que el servicio de agua potable llegue al 100 por ciento de las viviendas de Ecatepec a través de la red hidráulica.

Asimismo, señaló que el gobierno federal destinará este año alrededor de 600 millones de pesos para proyectos relacionados con el abastecimiento de agua en el municipio.

“Estamos trabajando para que la gente tenga agua por la red en todas las calles que aún faltan y estabilizar el suministro en Ecatepec”, afirmó.

Después de la inauguración del pozo, la presidenta municipal realizó un recorrido por la colonia Ciudad Azteca, donde sostuvo un encuentro con vecinos para escuchar sus necesidades y supervisar otras obrs en proceso.

Durante la visita revisó los trabajos que se realizan en la calle Zapotecas, donde se llevan a cabo labores de sustitución de tuberías de agua potable y drenaje.

El director del organismo del agua municipal Sapase, Francisco Reyes Vázquez, informó que en esta zona se reemplazan alrededor de 350 metros lineales de redes de agua y drenaje, además de la instalación de 90 nuevas tomas domiciliarias.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan mejorar gradualmente el sistema hidráulico del municipio y atender una de las principales demandas de la población.