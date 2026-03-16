Prevén derrama económica superior a los 10 mil mdp por Semana Santa en CDMX

Del barrio al mundo: el Viacrucis de Iztapalapa busca su lugar como Patrimonio de la Humanidad CIUDAD DE MÉXICO 18ABRIL2025.- Miles de personas provenientes de todo el país y diversas partes del mundo, asistieron a la 182 representación del Viacrucis en calles de la alcaldía Iztapalapa. En imagen tomas aéreas desde el cerro de la estrella. FOTO: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) destacó que las actividades culturales, religiosas, turísticas y de entretenimiento relacionadas con Semana Santa 2026 —del 29 de marzo al 5 de abril— generarán una derrama económica estimada de 9 mil 926 millones de pesos en la capital del país.

La cifra también incluye los mil 669 millones de pesos esperados durante el periodo de Cuaresma, lo que confirma la relevancia de esta temporada para la actividad económica local, particularmente para los sectores vinculados al comercio, servicios y turismo.

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, detalló que durante este periodo vacacional se prevé que 105 mil unidades económicas se vean beneficiadas por el incremento en la actividad comercial y turística en la ciudad. En dichos negocios laboran 703 mil personas, cuya actividad contribuye al dinamismo económico y a la generación de empleo en la capital.

Establecimientos más beneficiados

Los establecimientos con mayor actividad durante estas fechas serán hoteles, tiendas de autoservicio, restaurantes, centros departamentales, locales con venta de artículos religiosos, teatros, cines y distribuidores de pescado y mariscos, giros que tradicionalmente registran un aumento en la demanda durante la temporada.

“Festividades como Semana Santa muestran la capacidad que tienen las empresas de la Ciudad de México para generar actividad económica, empleo y oportunidades”, señaló Adal Ortiz.

Y añadió que cuando se fortalece el consumo en negocios formales, se fortalece también el desarrollo de la ciudad y el bienestar de miles de familias que dependen de estas actividades.

Coparmex CDMX recomienda a la ciudadanía planificar sus compras y actividades con anticipación, privilegiando el esparcimiento y la convivencia familiar.