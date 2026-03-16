Sarampión en CDMX suma 576 casos y dos fallecidos; refuerzan campaña de vacunación

La Ciudad de México registra hasta ahora 576 casos confirmados de sarampión, informaron autoridades sanitarias capitalinas, que además reportaron dos defunciones relacionadas con esta enfermedad y una más que se encuentra en proceso de dictaminación.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman, explicó que la mayoría de los contagios se concentra en personas que no habían recibido la vacuna contra el virus.

De acuerdo con los datos oficiales, 69 por ciento de los casos confirmados no cuenta con antecedentes vacunales, situación que, señalaron las autoridades, ha influido en la propagación del padecimiento.

Ante este panorama, el gobierno de la ciudad mantiene en marcha una campaña de vacunación para ampliar la cobertura del esquema preventivo y reducir el riesgo de nuevos contagios.

Las autoridades sanitarias recordaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante vacunación. Por ello reiteraron el llamado a completar los esquemas, particularmente en niñas, niños y adolescentes.

La recomendación es que los menores reciban dos dosis de la vacuna antes de cumplir 13 años, mientras que las personas de entre 13 y 49 años que no tengan certeza de haber sido vacunadas también pueden acudir a recibir la dosis correspondiente.

Según el reporte presentado por la Secretaría de Salud capitalina, desde el año pasado se han aplicado un millón 801 mil 654 dosis de vacuna contra el sarampión en la Ciudad de México.

Además, desde el relanzamiento de la campaña de inmunización el pasado 8 de febrero —anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada— se han administrado 880 mil 568 dosis adicionales.

Tan sólo en la última semana, del 9 al 15 de marzo, se aplicaron 94 mil 803 vacunas en distintos puntos de la capital.

Como parte de esta estrategia, la ciudad mantiene módulos de vacunación distribuidos en diversas zonas, con horarios que en algunos casos se extienden hasta las 22 horas para facilitar el acceso de la población.

Las autoridades también habilitaron herramientas digitales para que las personas puedan ubicar los puntos de vacunación más cercanos.

El gobierno capitalino reiteró que la vacunación es la principal medida para prevenir el sarampión y evitar complicaciones graves, por lo que insistió en la importancia de acudir a los módulos disponibles para completar los esquemas de inmunización.