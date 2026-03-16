¿Va a llover? Clima para CDMX y Edomex este martes 17 de marzo Conoce el pronóstico del clima para la CDMX y Edomex para este martes 17 de marzo (Daniel Augusto)

Conoce el pronóstico del clima para la CDMX y Edomex para este martes 17 de marzo; conoce cuál será la temperatura máxima y si existe probabilidad de lluvia en ambas entidades.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes 17 de marzo se espera que el frente frío núm. 41 se desplazará sobre la península de Yucatán, afectando a esa zona.

Por otra parte, la masa de aire ártico cubrirá gran parte del territorio nacional, manteniendo un ambiente muy frío a frío al amanecer en algunos estados, mientras se mantiene el evento de “Norte” intenso.

¿Hay probabilidad de lluvia para este martes 17 de marzo en CDMX y Edomex?

Asimismo, el SMN informó que en el Valle de México para este martes 17 de marzo existe probabilidad de lluvia.

En el caso de la CDMX este martes registra posible caída de intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, mientras que para el Edomex se pronostican lluvias puntuales fuertes.

En ambos casos la lluvia se preve para la tarde, por lo que si saldrás de tu casa durante esa hora, procura llevar un paraguas contigo.

¿Cuál será la temperatura máxima en la CDMX y Edomex este martes?

El SMN pronosticó que durante la mañana de este martes 17 de marzo para la CDMX y Edomex el cielo amanezca nublado con lloviznas, ambiente frío a fresco en la región y de frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas.

Por otra parte, en cimas montañosas de la región prevalecerán las condiciones para la caída de nieve/aguanieve.

Mientras que por la tarde se preve un ambiente templado, con el cielo nublado, además de la probabilidad de lluvia antes mencionada en ambas regiones. Cabe señalar que esta lluvia podría estar acompañada con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Además, para Toluca, en el Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 17 a 19 °C con viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.