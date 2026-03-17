Alerta por bajas temperaturas en la CDMX: pronóstico del clima para este miércoles 18 de marzo Conoce en qué alcaldías hay alerta por bajas temperaturas, si existe probabilidad de lluvia y cuál es el pronóstico del clima para la CDMX (Unsplash)

Conoce en qué alcaldías existe alerta por bajas temperaturas, si existe probabilidad de lluvia y cuál es el pronóstico del clima para la CDMX este miércoles 18 de marzo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que, para este miércoles 18 de marzo, a lo largo del territorio nacional, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasione lluvias e intervalos de chubascos en algunas zonas.

Mientras que, para la Ciudad de México, continuarán las bajas temperaturas, siendo que una de las alcaldías de esta demarcación mantiene alerta amarilla para este miércoles, pues estará alcanzando hasta 4°C.

Alcaldías en Alerta Amarilla: ¿Dónde se sentirá más frío en la CDMX este miércoles?

Según lo informado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para la madrugada de este miércoles 18 de marzo, la alcaldía de Tlalpan estará presentando temperaturas de entre los 4 a 6 °C.

Como parte de las recomendaciones emitidas por la secretaría, se aconseja a los habitantes de esta alcaldía que se abriguen adecuadamente, cubriendo nariz y boca, eviten cambios bruscos de temperatura y resguarden a las mascotas del frío.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 18/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/hr2cF7FVh9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 17, 2026

Pronóstico del clima 18 de marzo: Temperaturas máximas y mínimas por delegaciones

Si deseas conocer si hará frío en la alcaldía en la que vives, aquí te compartimos cuál es su pronóstico de clima para este miércoles 18 de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):

Álvaro Obregón: Temperaturas de 22 a 8 °C

Temperaturas de 22 a 8 °C Azcapotzalco: Temperaturas de 23 a 10 °C

Temperaturas de 23 a 10 °C Benito Juárez: Temperaturas de 22 a 8 °C

Temperaturas de 22 a 8 °C Coyoacán: Temperaturas de 22 a 8 °C

Temperaturas de 22 a 8 °C Cuajimalpa de Morelos: Temperaturas de 21 a 6 °C

Temperaturas de 21 a 6 °C Cuauhtémoc: Temperaturas de 23 a 9 °C

Temperaturas de 23 a 9 °C Gustavo A. Madero: Temperaturas de 24 a 10 °C

Temperaturas de 24 a 10 °C Iztacalco: Temperaturas de 23 a 9 °C

Temperaturas de 23 a 9 °C Iztapalapa: Temperaturas de 23 a 9 °C

Temperaturas de 23 a 9 °C La Magdalena Contreras: Temperaturas de 20 a 6 °C

Temperaturas de 20 a 6 °C Miguel Hidalgo: Temperaturas de 22 a 8 °C

Temperaturas de 22 a 8 °C Milpa Alta: Temperaturas de 23 a 8 °C

Temperaturas de 23 a 8 °C Tláhuac: Temperaturas de 23 a 8 °C

Temperaturas de 23 a 8 °C Tlalpan: Temperaturas de 21 a 7 °C

Temperaturas de 21 a 7 °C Venustiano Carranza: Temperaturas de 23 a 9 °C

Temperaturas de 23 a 9 °C Xochimilco: Temperaturas de 22 a 7 °C

Asimismo, el SMN informó que para este miércoles 18 de marzo no existe probabilidad de lluvia para ninguna de las alcaldías, por lo que solo tendrás que preocuparte por abrigarte correctamente.