AXE Ceremonia: acusan a Operadora Eclectic de promover amparos para librar imputación

Tragedia en el AXE Ceremonia Caída de grúas sobre los fotoperiodistas. (Adrián Contreras)

La familia y defensa legal de la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández — fotoperiodista que murió en el festival AXE Ceremonia — acusaron que la empresa Operadora Eclectic S.A de C.V., ha promovido 15 juicios de amparo para evadir las imputaciones por su responsabilidad de la colocación ilegal de dos grúas que cayeron sobre las víctimas y que les quitaron la vida.

Señalaron que 13 de los amparos han tenido como objetivo impedir la celebración de la audiencia inicial y evitar que el caso sea presentado ante un juez.

El pasado tres de marzo, la Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas, empresas pertenecientes al Grupo Eco, se sumaron a la exigencia al juez de control penal de que avance el proceso. Asimismo, han reconocido públicamente su responsabilidad en los hechos.

Respecto a las diferencias con la familia Giles Rivera, padres de Berenice, otra de las víctimas, señalaron que sus asesores jurídicos, Fabián Alejandro y Gerardo Guzmán Jiménez, este último presunto servidor público en funciones, así como por la defensa de Operadora Eclectic S.A. de C.V., los abogados de la familia Rojas Hernandez reprocharon que se han emitido escritos en los cuales se advierten coincidencias sustanciales en los argumentos, en las solicitudes planteadas y en los tiempos de presentación.

Entre estas coincidencias se observa:

Promoción de recursos con argumentos similares: ambos solicitan a la Fiscalia de la Fiscalíabno se impute a Operadora Eclectic

Presentación de escritos y amparos en fechas y horarios prácticamente idénticos

Coincidencia en solicitar que no se celebre la audiencia inicial en la que se formula la imputación a las personas físicas y morales responsables

La familia Giles ha sostenido que la audiencia inicial no debe de celebrarse hasta que se impute a Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA) y Seguridad Privada LOBO.

Al momento, la Fiscalía ha otorgado la calidad de imputadas a tres empresas vinculadas con la organización y realización del evento: Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario; La Agencia de los Socios, empresa organizadora del festival; y O.N Producciones Creativas, responsable de la producción y ambientación.

Asimismo, ocho personas físicas han sido imputadas, siete de ellas relacionadas con dichas empresas —entre accionistas, apoderados legales, administradores y operadores—, además de la encargada de Protección Civil del evento, María del Pilar “N”.

Durante la conferencia, también se anunció la iniciativa “Ley Miguel para la Protección del Trabajo Periodístico”, inspirada en la memoria de Miguel y otros periodistas que han perdido la vida al realizar su trabajo.

La iniciativa será pretende presentar ante el Congreso de la Ciudad de México y plantea:

La obligación de garantizar seguridad social y cobertura médica para periodistas como una condición indispensable para el ejercicio digno de su labor

Protocolos específicos de seguridad que contemplen evaluación de riesgos, zonas seguras, rutas de evacuación y coordinación con autoridades de protección civil

Responsabilidades claras de organizadores y empresas respecto a las condiciones de trabajo de la prensa

Asimismo, contempla reformas a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, con el fin de fortalecer las obligaciones de seguridad en eventos masivos y garantizar condiciones dignas para el ejercicio periodístico, pero también de incrementar responsabilidades a las empresas organizadoras, promotoras y demás actores involucrados, de modo que no puedan evadir su deber de garantizar condiciones seguras ni trasladar los riesgos a quienes trabajan o asisten a estos espacios.