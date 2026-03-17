Brugada propone fondo para artistas y corredores culturales en la capital

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, sostuvo un encuentro con mujeres artistas en el Museo de la Ciudad de México, donde planteó una serie de acciones orientadas a fortalecer el sector cultural y avanzar en el reconocimiento de sus derechos laborales.

En el diálogo denominado “Sinfonía de Mujeres”, la mandataria propuso la creación de un fondo económico para apoyar a artistas y el desarrollo de corredores culturales en distintas zonas de la capital, con el objetivo de ampliar el acceso a actividades artísticas en colonias, barrios y pueblos.

También señaló que su administración buscará consolidar una política cultural con enfoque territorial y de género.

Clara Brugada reconoció que persisten desigualdades en el ámbito cultural, particularmente para las mujeres, lo que —dijo— limita su desarrollo profesional. En ese sentido, planteó la necesidad de diseñar políticas públicas específicas que atiendan estas brechas y permitan mejorar las condiciones de trabajo del sector.

Asimismo, anunció que se retomarán propuestas de la comunidad artística para avanzar en el reconocimiento jurídico de las y los trabajadores culturales, con la intención de establecer mecanismos que les otorguen personalidad jurídica y mayores garantías laborales.

La jefa de Gobierno también mencionó que se impulsará infraestructura cultural comunitaria y se evaluará la asignación de presupuestos específicos para incentivar el desarrollo artístico, en especial de mujeres creadoras.

Por otra parte, adelantó que la Ciudad de México buscará garantizar la educación inicial como un derecho, a través de Centros de Desarrollo Infantil, lo que implicaría que el Estado asuma su provisión.

En el acto participó la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López, quien señaló que ha aumentado la presencia de mujeres en distintas disciplinas artísticas. Como ejemplo, mencionó el crecimiento del Festival Tiempo de Mujeres, que pasó de contar con 500 participantes en una edición anterior a mil 500 en 2026.

La funcionaria agregó que la dependencia trabaja en políticas internas para promover la igualdad de género y prevenir la violencia, además de brindar acompañamiento a mujeres del sector cultural.

Artistas, promotoras y creadoras de distintas disciplinas presentaron propuestas relacionadas con el fortalecimiento de apoyos, el acceso a derechos y la mejora de condiciones laborales en el ámbito cultural. También se entregaron reconocimientos a diversas participantes por su trayectoria artística.