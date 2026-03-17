Capturan a “La Guasona” y a “Rommi”, colabores del “Irving” y del “Betito” de “La Unión Tepito”

Detenidos Colaboradores de "La Unión Tepito" detenidos. (SSC)

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Angélica Adriana Olguín García, alias “La Guasona”, de 38 años, colaboradora de “La Unión Tepito”, de la facción liderada por Irving Jonathan Herrera Sánchez, alias “El Irving”.

“La Guasona” es recolectora del dinero en efectivo producto de la distribución y venta de droga en la colonia Buenavista.

También fue detenido Rommel Campuzano Gutiérrez, alias “Rommi”, cuñado de Roberto Moyado Esparza, alias “El Betito”, encargado de la distribución de droga a los narcomenudistas en distintas zonas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Además, en los cateos fueron Laura García García y Víctor Hugo Olguín Guarro colaboradores directos de “La Guasona”, dedicados a esconder las dosis de droga en sus domicilios para su posterior distribución.

En la calle Saturno, “La Guasona” intercambiaba bolsas con un hombre.

A esta mujer le aseguraron mil dosis de cocaína, 132 envoltorios con crystal, dos básculas grameras, siete bolsas con marihuana, un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles y tres teléfonos celulares.

Además, cuando se identificaron los domicilios donde resguardaban la droga, se ejecutó un cateo en un predio localizado en la calle Sol, de la colonia Guerrero, y el segundo en un departamento ubicado en la calle Guerrero, de la colonia Buenavista.

Ahí fueron detenidos Laura García García y Víctor Hugo Olguín con 822 dosis de cocaína, ocho bolsas medianas con marihuana, 35 bolsitas con crystal, un arma de fuego corta, 19 cartuchos útiles, un chaleco balístico y un teléfono celular.

“El Betito” y ”El Irving" en la cárcel

“El Betito” cumple una condena de 43 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y en grado de tentativa en agravio de dos personas, ocurridos en marzo de 2015.

Betito, junto con otras personas dispararon en contra de tres hombres, en el exterior de un bar ubicado en la calle Mecánicos de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

En la agresión, una persona murió por lesiones en el tórax y en la cabeza, mientras que las otras dos víctimas resultaron con heridas, clasificadas como aquellas que ponen en riesgo la vida.

“El Irving” fue detenido en septiembre del 2025 por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego.

Además, su pareja, María “N” fue vinculada a proceso por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

El criminal fue detenido el pasado en la esquina de la calle Beethoven y el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la alcaldía Cuauhtémoc. Según los reportes oficiales, “El Irving” circulaba en una camioneta acompañado de una joven de 22 años, quien aseguró ser de origen colombiano.

Los agentes de inteligencia habían seguido sus movimientos, lo identificaron cuando acudió a una chelería de la colonia Guerrero, donde meseras le llevaron bebidas alcohólicas hasta su automóvil.

Un tatuaje en una de las manos del delincuente, que la policía de inteligencia observó a través de las cámaras de videovigilancia, fue el indicio con el que corroboraron que se trataba del líder de la Unión Tepito.