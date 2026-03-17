Copaco, vínculo entre ciudadanía y autoridades en la capital

En la Ciudad de México, las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) fueron destacadas como un mecanismo de vínculo entre la ciudadanía y las autoridades locales durante una charla impartida por una consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a estudiantes de nivel medio superior.

La consejera electoral Sonia Pérez Pérez sostuvo un diálogo con alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde explicó el papel que desempeñan estos órganos de representación vecinal en la organización comunitaria y en el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Señaló que las Copaco están integradas por nueve personas vecinas de cada unidad territorial, quienes son electas por la comunidad para un periodo de tres años, con posibilidad de reelección. Añadió que su conformación debe cumplir con el principio de paridad de género.

Detalló que quienes forman parte de estas comisiones participan de manera honorífica, sin recibir remuneración, y no forman parte de la estructura de gobierno ni ejecutan obras públicas. Su función principal, indicó, es representar a la comunidad, promover la organización vecinal, difundir información y canalizar las inquietudes colectivas ante las autoridades de las alcaldías.

En este sentido, subrayó que las Copaco no son autoridades ni administran recursos públicos, sino que actúan como intermediarias entre la población y las instancias gubernamentales para gestionar problemáticas y buscar soluciones a nivel local.

Durante la charla también se abordó el funcionamiento del Presupuesto Participativo, mecanismo mediante el cual la ciudadanía decide el destino de una parte de los recursos públicos para proyectos en sus colonias. Se destacó que muchas de estas iniciativas surgen de la participación activa de vecinos interesados en mejorar su entorno.

Finalmente, se hizo un llamado a las y los estudiantes a involucrarse en los asuntos públicos y en las distintas formas de participación ciudadana, al considerar que este tipo de acciones contribuye al fortalecimiento del tejido social.