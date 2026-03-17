Descartan riesgo por olores inusuales en Los Reyes Ixtacala

Luego de que vecinos de la colonia Los Reyes Ixtacala y zonas aledañas reportaran la presencia de olores inusuales en el ambiente, el gobierno municipal de Tlalnepantla, a través de su dirección de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos, informó que no existe peligro para la salud ni la seguridad de la población. Las autoridades emitieron un comunicado para tranquilizar a los residentes tras varios días de incertidumbre por los aromas detectados en distintos puntos de la demarcación.

Personal especializado en gestión de emergencias químicas y ambientales realizó inspecciones exhaustivas durante cuatro días consecutivos, del 13 al 16 de marzo, con el objetivo de identificar el origen de los olores y medir posibles contaminantes. Los trabajos incluyeron recorridos por puntos estratégicos como la Avenida Industria, la calle Chopo, la Avenida de los Reyes Ixtacala y la zona conocida como “Campos del Hoyo”, donde se concentraron los reportes ciudadanos.

Para llevar a cabo las mediciones, los brigadistas utilizaron analizadores multigas, equipos de alta precisión que permiten detectar la presencia de sustancias tóxicas o inflamables en el ambiente. Los resultados obtenidos en todos los puntos monitoreados arrojaron niveles dentro de los parámetros normales, lo que confirmó la ausencia de contaminantes peligrosos en el aire de la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, los lectores registraron un nivel de oxígeno del 20.8 por ciento, considerado óptimo para la respiración humana. En cuanto al límite inferior de explosividad, los equipos marcaron cero, lo que indica que no existe riesgo de combustión o acumulación de gases inflamables en el ambiente. Asimismo, las pruebas detectaron cero partes por millón tanto de monóxido de carbono como de sulfuro de hidrógeno, dos gases comúnmente asociados a procesos de combustión o descomposición industrial.

Las supervisiones de campo también permitieron descartar la presencia de gas LP o amoníaco, dos sustancias que suelen generar alertas por su potencial tóxico o explosivo. Tras analizar las condiciones del entorno, los especialistas concluyeron que el olor percibido por los vecinos está asociado exclusivamente a materia orgánica en descomposición acumulada en encharcamientos y en la red de drenaje de la zona. Este tipo de emanaciones, aunque molestas, no representan una amenaza química para los habitantes, aclararon las autoridades.

Para garantizar la transparencia del proceso, las inspecciones contaron con el acompañamiento de representantes vecinales y autoridades municipales, quienes verificaron los procedimientos y los resultados obtenidos. Además, se ratificó que los recorridos previos realizados por las unidades BM-46 y PC-24 arrojaron conclusiones coincidentes, lo que confirma la estabilidad ambiental en la zona desde los primeros reportes.

El gobierno de Tlalnepantla aseguró que mantiene un monitoreo permanente en la zona para detectar cualquier variación en las condiciones ambientales. Al mismo tiempo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y a reportar cualquier anomalía a los números de emergencia, con el fin de evitar la propagación de rumores o información no verificada que pueda generar alarma innecesaria entre la población.