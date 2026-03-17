Designa gobierno de Ecatepec a capitán de Marina como nuevo comisario de Seguridad

En una ceremonia cívica celebrada en la explanada municipal, la presidenta de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, presentó al capitán de Marina Luis Alberto Taylor González como el nuevo titular de la comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. El funcionario, que cuenta con una amplia trayectoria en operaciones especiales dentro de la Armada de México, asume el encargo con la misión de consolidar la estrategia de seguridad nacional en el territorio local, en estrecha coordinación con las autoridades federales.

El nuevo comisario es ingeniero topógrafo de profesión y cuenta con una especialidad en Mando Naval, además de una Maestría en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Su hoja de servicios incluye haber formado parte de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, así como experiencia como instructor militar. También posee formación en sistema de justicia penal, protocolos de primer respondiente, criminología y uso de la fuerza con perspectiva de derechos humanos, elementos que buscará aplicar en su nueva encomienda.

Durante el acto de presentación, la alcaldesa destacó que la llegada de Taylor González responde a la necesidad de dar continuidad a la Estrategia Territorial de Seguridad impulsada desde el gobierno federal. “Su misión es continuar la Estrategia Territorial de Seguridad que nos ha encomendado nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum”, precisó Cisneros Coss, quien añadió que los avances registrados en la materia son producto de la coordinación interinstitucional y el trabajo permanente en las comunidades.

Al tomar la palabra, el capitán Taylor González subrayó que en el ámbito de la seguridad “no se puede improvisar” y se comprometió a fortalecer los mecanismos de coordinación con los tres órdenes de gobierno. “La seguridad de nuestras familias exige que cerremos filas”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de trabajar de la mano con la Fuerza de Tarea Marina Ecatepec para mantener los avances alcanzados hasta ahora.

Uno de los ejes centrales de la nueva estrategia será el fortalecimiento de la proximidad social entre los elementos policiales y los habitantes de las distintas colonias del municipio. El comisario anunció que se buscará consolidar el modelo de transición de seguridad pública a seguridad ciudadana, priorizando mecanismos preventivos sobre acciones reactivas. Esto incluirá la recuperación de espacios públicos y la aplicación del modelo de Justicia Cívica para la resolución de conflictos vecinales.

Como parte de las innovaciones tecnológicas en la corporación, la presidenta municipal informó que se pondrán en operación cinco drones destinados a labores de vigilancia aérea. Estos dispositivos permitirán un monitoreo en tiempo real de zonas estratégicas, mayor capacidad de reacción ante incidentes, apoyo táctico en operativos y disuasión de conductas delictivas desde el aire, lo que representa un salto cualitativo en las capacidades de la policía local.

Otro de los pilares anunciados es la consolidación del programa “Manzanas por la Paz”, que actualmente cuenta con más de cinco mil comités vecinales ya constituidos. En los próximos días, estos grupos tomarán protesta formal para fortalecer la coordinación entre los policías y los residentes, con especial atención en las áreas que presentan mayores índices delictivos. La estrategia busca fomentar la participación ciudadana como un elemento clave en la prevención del delito.

Para respaldar estas acciones, la alcaldesa adelantó que durante el presente año se distribuirá equipo táctico y cámaras corporales entre los uniformados, con el objetivo de mejorar su desempeño en campo y garantizar la transparencia en sus actuaciones. Además, se mantendrá un programa de capacitación continua impartido directamente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, lo que permitirá a los elementos locales actualizar sus conocimientos y procedimientos conforme a los estándares nacionales.