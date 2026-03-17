Edomex ocupa el primer lugar nacional con 4 millones de vacunas aplicadas contra sarampión

Edomex, primer lugar en vacunación contra el sarampión

El gobierno del Estado de México informó que alcanzó 4 millones 26 mil 536 dosis aplicadas contra sarampión desde 2025, por lo que se posiciona en primer lugar nacional. Aseguran que es gracias al trabajo coordinado con las dependencias federales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS-Bienestar, así como con instancias estatales como el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

De acuerdo con el último corte realizado por el gobierno federal, del 12 de febrero al 16 de marzo, se aplicaron 1 millón 756 mil 455 dosis contra este padecimiento, más que en cualquier otra entidad del país.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México, la entidad se mantiene en el lugar 16 a nivel nacional en contagios por sarampión, con una tasa de 1.13 casos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media nacional de 5.18.

La titular de la Secretaría de Salud Estatal, Macarena Montoya Olvera, explicó que la estrategia incluye diversas acciones para vacunar al mayor número de personas, sin importar si residen o no en territorio mexiquense. Para ello, se han realizado jornadas de salud al menos cuatro días a la semana, incluidas las Jornadas Dominicales de Vacunación en templos religiosos.

La Crónica de Hoy 2026