En Edomex realizan la Estrategia CERA para el cuidado de los animales de compañía

Estrategia CERA Mexicaltzingo

Las autoridades del Estado de México hacen un llamado a la población a acudir con los animales de compañía a la jornada de la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda, Retorna y Adopta), que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo a las 9:00 horas en la explanada principal de Mexicaltzingo.

Adicionalmente, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) realizará cirugías de esterilización, consultas veterinarias generales, desparasitaciones y orientación especializada. También contará con módulos informativos para fomentar la tenencia responsable y el respeto hacia los seres sintientes.

Las autoridades mencionaron que las familias asistentes también conocerán el trabajo que realiza el Parque Ecológico Zacango, así como las acciones del área de Cultura y Tutela Responsable, que estarán presentes con actividades informativas y de sensibilización dirigidas a la población en general.

La Cepanaf invita a las y los habitantes de Mexicaltzingo y municipios cercanos a asistir con sus animales de compañía y aprovechar los servicios gratuitos de la Estrategia CERA, programa que recorre la entidad para llevar atención directa y cercana a la ciudadanía.

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