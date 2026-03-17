Metrópoli

La jornada se realizará el 18 de marzo a las 9:00 horas en la explanada principal de Mexicaltzingo

En Edomex realizan la Estrategia CERA para el cuidado de los animales de compañía

Por Giovanna Morales Gómez
Estrategia CERA Mexicaltzingo

Las autoridades del Estado de México hacen un llamado a la población a acudir con los animales de compañía a la jornada de la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda, Retorna y Adopta), que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo a las 9:00 horas en la explanada principal de Mexicaltzingo.

Adicionalmente, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) realizará cirugías de esterilización, consultas veterinarias generales, desparasitaciones y orientación especializada. También contará con módulos informativos para fomentar la tenencia responsable y el respeto hacia los seres sintientes.

Las autoridades mencionaron que las familias asistentes también conocerán el trabajo que realiza el Parque Ecológico Zacango, así como las acciones del área de Cultura y Tutela Responsable, que estarán presentes con actividades informativas y de sensibilización dirigidas a la población en general.

La Cepanaf invita a las y los habitantes de Mexicaltzingo y municipios cercanos a asistir con sus animales de compañía y aprovechar los servicios gratuitos de la Estrategia CERA, programa que recorre la entidad para llevar atención directa y cercana a la ciudadanía.

La Crónica de Hoy 2026

Tendencias