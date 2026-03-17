Encabeza gobierno municipal obras de pavimentación en Villas de la Hacienda

Con una inversión aplicada en infraestructura urbana, el gobierno de Atizapán de Zaragoza entregó la rehabilitación de la cerrada Del Tordillo, en la colonia Villas de la Hacienda, donde se renovó por completo la superficie de rodamiento con concreto asfáltico. Durante el evento, el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, subrayó que su administración mantiene el compromiso de transformar el entorno de las comunidades mediante proyectos que responden a las necesidades ciudadanas.

Acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, así como por regidores y directores de la administración, el alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para dignificar los espacios públicos. “Son una muestra de que cuando los recursos se aplican de manera responsable, se alcanzan grandes cosas”, expresó Rodríguez Villegas, quien además enfatizó que los impuestos pagados por la población “se pueden traducir en obras de impacto”.

El mandatario local aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a seguir participando activamente en el desarrollo del municipio. “Ustedes vean que sus impuestos están trabajando, no se están quedando en el bolsillo de nadie”, afirmó, para luego añadir que tanto él como su esposa conocen de cerca las necesidades de las colonias gracias a más de dos décadas de trabajo comunitario. “Estoy seguro que al término de esta administración notarán un cambio muy importante”, aseguró.

La obra entregada no se limitó a la pavimentación de los mil 463 metros cuadrados que conforman la cerrada Del Tordillo. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el proyecto integral incluyó la rehabilitación de tomas de agua potable y descargas sanitarias que presentaban daños, así como la colocación de reductores de velocidad para mejorar la seguridad vial en la zona.

Como parte de los trabajos de modernización, también se construyeron nuevas guarniciones, banquetas y rampas, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal. A ello se sumaron labores de balizamiento, que comprendieron la pintura de guarniciones, la delimitación de pasos peatonales y la señalización con flechas indicadoras de sentido, elementos que buscan ordenar el tránsito y reducir riesgos para los peatones.

Previo a la inauguración formal de esta rehabilitación, el presidente municipal recordó que Villas de la Hacienda ha sido objeto de una serie de intervenciones significativas en los últimos meses. Entre ellas, mencionó los trabajos realizados en los puentes El Campanario y el de la parada del árbol, obras que, a su juicio, contribuyen a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los residentes.

La gira de trabajo encabezada por Rodríguez Villegas incluyó además un recorrido de supervisión por otros frentes de obra activos en distintas zonas del municipio. El alcalde constató los avances en la rehabilitación del parque lineal de Las Alamedas y del parque lineal de Jardines de Atizapán, dos espacios públicos que son sometidos a trabajos de remodelación para el disfrute de las familias.

Para cerrar la jornada, el edil visitó las obras que se ejecutan en el Deportivo Zaragoza, un complejo que, una vez concluido, ofrecerá nuevas opciones para la práctica deportiva y la recreación en el municipio. Con estas acciones, la administración local busca consolidar un crecimiento urbano ordenado y con rostro humano, tal como lo ha planteado el alcalde desde el inicio de su gestión.