Fallan protocolos de policías de la SSC en detención al golpear a ciudadano

Pelea Policía de la SSC que golpeó a ciudadano. (Redes sociales)

Una agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) golpeó a un ciudadano que la filmó mientras realizaba una detención, en calles de la colonia Atlampa, de la alcaldía Cuauhtémoc.

En el video que circula en redes sociales, se observa que cinco policías suben a una patrulla a un hombre mientras lo jalonean y patean, momento en el que la persona les reclama por el abuso de la fuerza.

Una de las policías golpeó al ciudadano, le ordenó que se callara y le tiró el celular. También, lo golpeó y lo insultó.

Según la mujer, fue golpeada por el ciudadano, sin embargo, fue ella la que jaloneó, pegó e insultó al hombre.

Al respecto, la SSC explicó que el pasado 14 de marzo, los efectivos policiales fueron alertados por los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro, de la presencia de dos sujetos en actitud inusual al interior de una tienda de conveniencia, ubicada en la avenida Ricardo Flores Magón, colonia Atlampa, donde los trabajadores encendieron la alarma silenciosa.

Al llegar al lugar, se aproximaron a los sujetos señalados en el reporte quienes al notar la presencia policial, se alejaron del establecimiento e intentaron darse a la fuga a bordo de una motoneta color negro con vivos en azul, sin embargo fueron interceptados para realizarles una revisión preventiva; en ese momento, varias personas que se encontraban en el lugar comenzaron a evitar la labor policial, por lo que solicitaron la presencia de más uniformados.

Enseguida arribaron los apoyos, quienes también recibieron agresiones por parte de las personas aglomeradas en el sitio, lo que generó jaloneos y forcejeos, y les impidieron realizar la detención de los probables responsables, sin embargo, aseguraron la motocicleta y la trasladaron a un depósito vehicular por falta de documentación.

Por los hechos observados en el video, el personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomó conocimiento e inició la carpeta de investigación correspondiente, ya identificó a las y los policías que aparecen en las imágenes quienes deberán rendir su declaración.