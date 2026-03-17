Fuertes lluvias en CDMX: activan alerta amarilla en varias alcaldías para este martes 17 de marzo

Alerta Amarilla por fuertes lluvias en CDMX La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activa alerta amarilla en varias alcaldías de Ciudad de México; se prevén fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 17 de marzo.

Este 17 de marzo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó alerta amarilla por lluvias fuertes en la mayor parte de la Ciudad de México, clima que afectará la movilidad de la capital durante la tarde y noche de este martes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío núm. 41 se desplazará sobre la península de Yucatán, pero esta zona no será la única afectada por el cambio de clima, ya que la CDMX también experimentará fuertes lluvias e intenso frío este martes 17 de marzo.

¿Cuáles son las alcaldías de CDMX con pronóstico de lluvia?

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, al menos diez alcaldías se verán afectadas por lluvias fuertes la tarde y noche de este martes.

Las alcaldías que actualmente tienen alerta amarilla por lluvias, son:

Álvaro Obregón.

Coyoacán.

Cuajimalpa.

Gustavo A. Madero.

Iztapalapa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Xochimilco.

La SGIRPC advierte de posibles peligros ocasionados por lluvias fuertes, tales como encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas.

Según la información de las autoridades, se estima que estas fuertes lluvias ocurran durante el periodo de 13:00 a 22:00 horas de este martes, por lo que recomiendan tomar precauciones.

Alcaldías en alerta amarilla: recomendaciones para las fuertes lluvias de hoy martes 17 de marzo

Las autoridades capitalinas recomiendan que la población de la Ciudad de México tome precauciones en sus trayectos de este martes, destacando el uso de sombrilla e impermeable ante las fuertes lluvias que asestarán la ciudad hasta las 22:00 horas de esta noche.

También hacen el recordatorio de cerrar puertas y ventanas en los hogares, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y retirar la basura de las coladeras tanto del exterior como el interior de las viviendas.

Estas fuertes lluvias registran la posible caída de chubascos de 15 a 29 mm, por lo que invitan a la población capitalina a mantenerse informada de posibles actualizaciones durante este martes y los días siguientes.