Naucalpan establece la línea de la vida para las personas con depresión

Línea de la vida

Con el objetivo de cuidar la salud mental de las y los habitantes de Naucalpan, el Gobierno del municipio ha puesto a disposición, de quien así lo necesite para obtener apoyo en casos de depresión, ansiedad e ideas suicidas, la Línea de la Vida al siguiente número: 800 911 2000.

La línea se encuentra disponible las 24 horas al día, los 365 días al año. Si tú o alguien que conoces necesita apoyo porque siente que su tristeza no parece tener un final. No dejes que la tristeza se convierta en algo más grande. El primer paso, hablar con alguien de confianza (un amigo, un maestro, un especialista de la salud mental), puede marcar la diferencia.

La campaña se difunde por medio del lema “Dale a tu vida una esperanza” y se puede consultar más información en su página web: lineadelavida.gob.mx.

Cuando llamas a la Línea de la Vida, un profesional de la Salud Mental responde tu llamada y te escucha y orienta en lo que se necesite. Además, en caso de ser necesario también puede ponerse en contacto con algún otro servicio de atención a la salud mental, especializado en la atención que así se requiera.

Entre los apoyos que ofrecen se encuentran las intervenciones breve cuando alguien esta sufriendo una crisis emocional. Al igual que en los casos en los que una persona quiere dejar de fumar, pero lo encuentra muy difícil.

Por otro lado, también existe la otra opción de comunicarse con SAPTEL al número (55) 5259 8121, el cual es un servicio de apoyo, consejo psicológico y de intervención en crisis.

De esta manera, el Gobierno del municipio de Naucalpan reafirma su compromiso de atender el bienestar emocional de cada persona.