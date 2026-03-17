PAN urge al GCDMX presentar un plan de mantenimiento para el Metro

Miles de usuarios se enfrentan a largos tiempos de espera durante horas pico (Jennifer G)

La diputada local del PAN, Liz Salgado, hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México presentar un plan de mantenimiento ante el deterioro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ante el incremento de fallas, retrasos e interrupciones.

El Metro es considerado el principal sistema de movilidad, del cual dependen diariamente millones de personas para trasladarse a sus centros de trabajo, estudio y actividades cotidianas, por lo que se debe atender con seriedad su deterioro.

La diputada señaló que, incluso la Línea 1 del Metro, cuya renovación concluyó en noviembre de 2025 tras más de dos años de obras, no ha estado exenta de problemas operativos.

“Lo anterior demuestra que la modernización de una línea, por sí sola, no resuelve los problemas estructurales de mantenimiento que enfrenta todo el sistema”.

Liz Salgado señaló que durante 2025 y en lo que va de 2026 se han multiplicado los reportes de usuarios sobre retrasos, trenes detenidos, saturación de estaciones y fallas técnicas en diversas líneas, especialmente durante las horas pico de la mañana y la tarde.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación y testimonios de usuarios, los retrasos alcanzan con frecuencia entre 10 y 20 minutos, particularmente en líneas como la Línea 3, Línea B, Línea 7, Línea 8, Línea 9 y Línea A, donde se registran trenes detenidos, avance lento de convoyes y estaciones con andenes saturados.

Tan solo en febrero de este año se registraron retrasos significativos en la Línea 3, una de las más utilizadas del sistema, con trenes que permanecieron detenidos por períodos que superaron los 20 minutos y aglomeraciones en estaciones clave como Indios Verdes, Hidalgo y Centro Médico.

A ello se suman interrupciones recurrentes del servicio. Un caso emblemático es la Línea A, que durante 2025 suspendió operaciones al menos 18 veces debido a lluvias, inundaciones o fallas eléctricas, afectando a miles de usuarios que dependen de esta línea para trasladarse entre el Estado de México y la capital.

Además de fallas operativas, los usuarios también reportan problemas de deterioro en la infraestructura como decenas de escaleras eléctricas fuera de servicio en distintas estaciones, filtraciones de agua, falta de mantenimiento en instalaciones y problemas en elevadores.

Para la legisladora, esta situación refleja un problema estructural de mantenimiento y modernización del sistema que requiere una intervención urgente por parte del gobierno de la ciudad.

“El Metro es el sistema de transporte más importante de la capital. Millones de personas dependen de él todos los días para llegar a su trabajo, a la escuela o a sus actividades cotidianas. No podemos normalizar las fallas constantes, los retrasos y el deterioro de la infraestructura”, señaló.

Situación preocupante ante el Mundial

La panista señaló que esta situación resulta especialmente preocupante frente a los preparativos para la Copa Mundial de Futbol de 2026, evento internacional que tendrá a la Ciudad de México como una de sus sedes.

“En las últimas semanas hemos escuchado anuncios sobre luminarias, cámaras, vialidades o eventos promocionales rumbo al Mundial, pero no vemos un programa claro de modernización y mantenimiento del Metro, que será uno de los principales medios de transporte para miles de visitantes”, indicó.

Por ello, hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad para que presente un plan integral de mantenimiento, modernización y fortalecimiento del Metro, que permita garantizar seguridad, eficiencia y calidad en el servicio para los millones de capitalinos que dependen diariamente de este sistema.

“El Metro no puede seguir funcionando bajo la lógica de atender emergencias o fallas una vez que ocurren. Se necesita planeación, mantenimiento preventivo y una estrategia de largo plazo para recuperar la confiabilidad de este sistema”, concluyó.