Servicio del Suburbano de Buenavista al AIFA será directo para turistas durante el Mundial

Servicio del Suburbano de Buenavista al AIFA (Mario Camarillo Cortés)

A menos de dos semanas para la anunciada inauguración del ramal Lechería-AIFA del Tren Suburbano, las obras en varias de las estaciones de este ramal del tren de pasajeros siguen sin estar concluidas, con faltantes como puentes peatonales para usuarios, sin accesos de entrada a las estaciones, falta de enrejado en algunos tramos para evitar cruce de transeúntes. La obra sería entregada inconclusa y para el Mundial de Futbol el servicio, a partir de junio, será directo y sin escalas para turistas de Buenavista al AIFA y retorno.

Crónica realizó un recorrido por las estaciones Prados Sur y Nextlalpan y constató que aunque hay avances del 70 por ciento de la obra civil en ambas, aún falta que se concluyan accesos tanto para vecinos de colonias vecinas como para los potenciales usuarios de este nuevo medio de transporte.

Crónica conversó con algunos trabajadores en la estación Prados Sur y señalaron, bajo condición de anonimato, que el compromiso es entregar la obra antes de junio próximo, justo antes de que inicie la Copa Mundial de Futbol.

¿Quedará lista para Semana Santa?

Servicio del Suburbano de Buenavista al AIFA (Mario Camarillo Cortés)

Es difícil que se pueda entregar completa para finales de marzo, ya que hay muchos faltantes como la terminación de accesos para los pasajeros, aunque aquí en la estación está muy avanzada la entrada del lado de la colonia Xahuento, faltan los acabados y pavimentación. En el lado de la avenida Recursos Hidráulicos no se ha comenzado la construcción ni del puente peatonal ni acceso a la estación, ya que los vecinos se niegan a vender parte de sus terrenos para avanzar en esta parte”.

¿Alumbrado en la estación está completo?

Si, esa parte ya quedó lista e incluso se hicieron pruebas para descartar que haya alguna interferencia con la energía que alimentará el paso de los trenes”

¿Cuántas personas trabajan en la terminación de esta estación?

Entre 20 y 30 personas, ya que debemos terminarla pronto y detallarla, si se necesitan más manos en otra parte de la ruta se manda a la gente.

¿Si no es en Semana Santa, para cuándo quedará lista la ruta desde Lechería al AIFA?

Uno de los Ingenieros que lleva el proyecto nos dijo que el compromiso es concluir la obra bien y con las pruebas de rigor en toda la infraestructura, sin fallas, pero debido a que hay partes por concluir se espera que para la Copa del Mundo de futbol el servicio desde Buenavista al AIFA debe estar ya en operación.

¿El servicio será con las paradas intermedias en las seis estaciones marcadas como paraderos?

El servicio, según nos comentaron, es que será viaje directo desde Buenavista hasta el AIFA y con retorno, sin paradas intermedias, será para servicio del turismo durante el Mundial mientras las obras en las estaciones seguirán hasta concluirlas.

¿Las obras son sólo en las estaciones o también en la zona de vías?

Sólo en las estaciones y en los accesos para éstas, ya que es donde están los pendientes por terminar y en acabados en las estaciones. En vías, personal especializado realiza algunas pruebas del recorrido del tren, pero para evitar algún accidente éstas ya se realizan durante la madrugada.

Así como ocurre en la estación Prados Sur, en la estación Nextlapan también hay partes sin concluir, donde trabajadores ven precipitado que la obra se inaugure en dos semanas.

Esteban, como llamaremos a este trabajador por solicitud de guardar su identidad, dijo que la obra podría haberse concluido tal vez hace un año, pero por diferencias con ejidatarios y dueños de terrenos de Tultepec, que se negaban a vender para la ampliación de las estaciones es que el proyecto se ha detenido.

¿En esta parte de la estación qué es lo que falta?

Los puentes de acceso y peatonal para la gente de colonias aledañas, además del sellado de la alambrada, ya que hay partes por donde sigue cruzando la gente y es peligroso, ya que están haciendo pruebas del recorrido del tren y hay que estar pendientes para que nadie cruce para evitar algún accidente.

¿Las pruebas del recorrido del tren son diarias?

Desde el pasado 10 de marzo comenzaron las pruebas diarias del recorrido del tren durante varios horarios, pero por seguridad los encargados del proyecto como la Secretaría de la Defensa Nacional y de Comunicaciones y Transportes, por recomendación de los ingenieros, decidieron que es mejor que fueran de madrugada, pasada la una de la mañana, que es cuando ya es muy difícil que pase alguna persona.

¿Hay alguna fecha para la entrega total de la obra?

Una fecha como tal no la hay, pero los ingenieros nos dicen que si avanzamos sin contratiempos para tener el ramal completo sin algún faltante, la obra podría quedar lista para diciembre, pero no en dos semanas, ya que se entregaría una obra incompleta, con varios faltantes, además de que las pruebas de trenes deben ser durante varios meses para corregir fallas, y no en semanas.

Las siete estaciones que integran el ramal de 23.7 kilómetros del Tren Suburbano y que cruzan por los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, Xaltocan y Zumpangoson Cueyamil, Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan y Xaltocan, además de laTerminal Aeropurto Internacional Felipe Ángeles.

De acuerdo con el proyecto, una vez que la obra quede concluida, según la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, el servicio que constará en un inicio con 10 trenes con capacidad para 719 pasajeros, aumentará posteriormente 10 más y tendrá una frecuencia de salida de 15 minutos entre cada tren y se espera que transporte a más de 82 mil pasajeros por día.

Asimismo, la operación de este nuevo transporte ferroviario que estará a cargo de la Defensa y la SICT, contará con los mismos modelos de trenes como el Insurgente, que cubre la ruta Observatorio a Toluca.

Además de los trabajos que se llevan a cabo en las estaciones que serán parte del ramal hacia el AIFA, aún se trabaja en las ampliaciones, refuerzos estructurales y trabajos en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Buenavista, que será el corazón y punto de salida y entrada de los pasajeros de este nuevo enlace del sistema ferroviario que conectará a la Ciudad de México con el Estado de México.