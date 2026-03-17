Vecinos de MH rechazan proyecto de PGD por pasar por encima de Copacos y crear Casas de Gobierno

En Miguel Hidalgo los vecinos rechazan el proyecto del PGD

Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo desconfían del contenido del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, ya que pasa por encima de las figuras de representación vecinal (Copacos) e invade las atribuciones de las alcaldías con la creación de 21 Casas de Gobierno, que sólo generarían más burocracia y restarían recursos a las alcaldías para realizar más obras públicas.

Al respecto, el alcalde Mauricio Tabe respaldó la posición que manifestaron los vecinos de Miguel Hidalgo en contra del PGD, ya que durante una reunión que sostuvieron con diputados de Morena, el 95 por ciento de los asistentes lo rechazaron.

Acompañado por algunos Copacos de las distintas colonias, el edil cuestionó sobre la creación de las Casas de Gobierno.

“Aquí advertimos la preocupación de que se invadan competencias de las alcaldías... No se necesitan delegados del Gobierno central para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Con una coordinación efectiva, que ya existe constitucionalmente en el Cabildo, se puede dar respuesta a muchas de las demandas de nuestras vecinas y vecinos”, dijo.

Advirtió que esta propuesta busca centralizar y concentrar la toma de decisiones, ya que, si bien no desaparecen los Copacos, sí les restan peso y “ahí está el truco”.

Por ello, pidió que antes de entrar en un Plan General de Desarrollo se discuta la reformulación de la distribución de los recursos para las alcaldías, porque Miguel Hidalgo no puede seguir siendo la “mina de oro” del Gobierno local, cuando es la demarcación que más predial aporta a la ciudad sin que se regrese a las colonias en obras y servicios.

Tabe expuso que no es un pleito entre gobiernos, sino una lucha por la justicia para las y los vecinos y que, antes de hablar de un Programa de Ordenamiento Territorial que tenga ocultas pretensiones para explotar el suelo de Miguel Hidalgo, es importante que queden claras las reglas sobre cómo se van a asignar los beneficios del desarrollo y cómo beneficiarán a los vecinos de la alcaldía.

Por ello, el alcalde de Miguel Hidalgo no descartó la posibilidad de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Plan General de Desarrollo de la CDMX 2025-2045.

Proyecto del PGD presenta deficiencias

Por su parte, Gabriela Salido, directora ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano, indicó que el documento gubernamental presenta una serie de deficiencias en el proceso legal.

“Oficialmente, la alcaldía no ha sido requerida para dar una opinión técnica sobre el documento. Este se encuentra únicamente en la liga de Plaza Pública, con acceso solo vía internet.

“Existe una preocupación sobre la legalidad del procedimiento y sobre la posibilidad de que todos nuestros vecinos y vecinas tengan acceso a esta información y puedan opinar con la libertad que otorga el conocimiento pleno, precisamente en un documento que tendrá rango de ley y una vigencia de 20 años”, expuso.