Abre IECM registro para observadores de COPACO y Presupuesto Participativo 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió el registro para que ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil participen como personas observadoras en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

El organismo informó que el registro puede realizarse en línea, a través de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, o de manera presencial en sus 33 direcciones distritales y en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.

La convocatoria estará disponible hasta el 13 de abril y está dirigida a personas con ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, residentes tanto en el país como en el extranjero, así como a integrantes de organizaciones civiles.

Los requisitos son contar con credencial para votar vigente, presentar la solicitud correspondiente y asistir a un curso de capacitación impartido por el IECM.

Las personas acreditadas podrán observar todas las fases de ambos procesos, incluidas las actividades preparatorias y la Jornada Anticipada, prevista del 20 al 30 de abril, así como la Jornada Electiva Única programada para el 3 de mayo y la etapa de resultados.

El IECM detalló que la observación también abarcará las modalidades dirigidas a personas residentes en el extranjero, en prisión preventiva y en condición de postración, conforme a la normativa vigente.

Además, las personas observadoras podrán presentar un informe sobre las actividades realizadas dentro de los 30 días naturales posteriores a la jornada electiva.

De acuerdo con el Instituto, la participación de observadores busca fortalecer la participación ciudadana, así como contribuir a la confianza en los procesos democráticos y al cumplimiento de principios como certeza, legalidad, imparcialidad y máxima publicidad.

La convocatoria completa puede consultarse en el sitio oficial del IECM.