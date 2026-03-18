Certifican cuatro mezcales en el Edomex

Certificación de mezcales en Edomex

La secretaria del Campo del Estado de México (Secampo), María Eugenia Rojano Valdés, informó que cuatro productores de mezcal de la entidad recibieron la certificación que les permite utilizar la denominación de origen en sus productos, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Con ello, se convierten en las primeras marcas locales en tener la posibilidad de incluir en su etiqueta la palabra “mezcal”.

La funcionaria mencionó que las marcas que cumplieron con los requisitos para la producción y comercialización son: Las Peñas (Ocuilan), Corazón Tlahuica (Ocuilan), Rancho San Miguelito (Zacualpan) y Jacobo (Zacualpan).

Rojano Valdés indicó que el 18, 19, 20 y 23 de marzo se llevará a cabo la apertura de ventanillas en la primera etapa del programa “Por el Rescate del Campo”, exclusivamente para el tema de comercialización.

La titular de la Secampo enfatizó que la fase inicial tiene el propósito de apoyar a los productores que buscan profesionalizar sus procesos o adquirir equipamiento especializado. Asimismo, recalcó que ayudarán en los procesos de certificación de productos como el mezcal, el café, entre otros, además de impulsar la constitución de empresas y organizaciones de producción.

Por último, Rojano Valdés anunció que en mayo habrá una segunda etapa del programa, enfocada en apoyos productivos a nivel familiar, como molinos, motocultores, malla ciclónica, paquetes de gallinas, cuartos de traspatio y huertos escolares.

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