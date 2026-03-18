Clima CDMX y Edomex: pronóstico del tiempo para este jueves 19 de marzo ¿Va a llover? Conoce el pronóstico del clima en la CDMX y Edomex para este jueves (Unsplash)

Tras días de lluvias en algunas partes del Edomex y CDMX, conoce cuál será el pronóstico del clima para este jueves 19 de marzo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves se espera que la masa de aire ártico asociada al frente frío núm. 41 modifique sus características térmicas, lo que permitirá el ascenso gradual de la temperatura.

A pesar de esto, también se ha emitido alerta por bajas temperaturas en algunas delegaciones de la Ciudad de México, mientras que para el Estado de México existe probabilidad de lluvia.

Pronóstico del clima para este jueves 19 de marzo en la CDMX y Edomex

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana de este jueves 19 de marzo en la CDMX y Edomex amanecerá con el cielo parcialmente nublado con bruma y un ambiente fresco y frío en zonas altas.

Durante la tarde, el ambiente será cálido, mientras que el cielo estará medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en zonas del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Mientras que, para el Estado de México, la temperatura mínima será de 2 a 4 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

Alerta por bajas temperaturas en la CDMX para este jueves 19 de marzo

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta amarilla y naranja por bajas temperaturas en algunas alcaldías de la Ciudad de México para la madrugada y mañana de este jueves 19 de marzo.

Tlalpan es la alcaldía que tiene alerta naranja, pues durante la madrugada estará alcanzando temperaturas de entre 1 a 3 °C.

Mientras que estas son las alcaldías que tienen alerta amarilla, debido a que alcanzarán temperaturas de 4 a 6 °C este jueves 19 de marzo:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Debido a las bajas temperaturas en la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y resguardar a las mascotas del frío.