El Monumento a la Revolución será sede del Festival de Primavera 2026

Foto: GCDMX Foto: GCDMX (La Crónica de Hoy)

El Monumento a la Revolución albergará del 20 al 22 de marzo el Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales 2026, organizado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, buscando promover la diversidad de especies cultivadas en el suelo de conservación de la capital.

En esta primera edición participarán 54 productoras y productores de flores y plantas, así como 50 oferentes de alimentos y productos transformados elaborados con ingredientes provenientes de zonas rurales de la ciudad, los cuales estarán disponibles para venta directa.

El festival reunirá 83 variedades de plantas, entre ellas dalia, crisantemo, rosa, hortensia, malvón, alcatraz, lavanda, toronjil y distintas especies de suculentas. Las autoridades señalaron que estas actividades buscan visibilizar el trabajo de las familias floricultoras que mantienen la producción en el suelo de conservación.

Las y los productores reciben apoyo a través del programa Altépetl Bienestar, operado por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), con el propósito de fortalecer la producción local y fomentar el consumo directo.

El evento incluirá espacios educativos y culturales, entre ellos un museo al aire libre con materiales informativos. También se instalará una figura monumental de un teporingo, inspirada en el conejo zacatuche, especie endémica que habita en zonas montañosas del suelo de conservación.