Hoy No Circula miércoles 18 de marzo: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | miércoles 18 de marzo FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Llegamos a la mitad de la tercera semana de este mes de marzo y las lluvias están comenzando a intensificarse cuando estamos a punto de llegar a la primera. Se espera que las precipitaciones se mantengan presentes en buena parte de la capital y zona metropolitana, por lo que se recomienda tomar precauciones. Por otro lado, la calidad del aire ha mejorado y las prohibiciones de circulación se mantienen con regularidad para este miércoles 18 de marzo aplicando a autos y motocicletas con engomado color rojo (placas terminadas en 3 y 4) con holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, miércoles 18 de marzo:

Hologramas 00 y 0 : Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos : Están exentos del programa.

: Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días miércoles en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito