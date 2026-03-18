Línea III del Mexicable conectará a habitantes de nueve colonias

Construcción de la Línea III del Mexicable

Las autoridades del Estado de México informaron que el Mexicable Línea III mejorará la conectividad de 700 mil habitantes de nueve colonias del municipio de Naucalpan, asentadas en una zona densamente poblada, caracterizada por una infraestructura irregular.

El gobierno estatal afirmó que las características geográficas y una oferta de transporte limitada obligan a los residentes de dicha área a caminar largas distancias por calles o banquetas inclinadas.

El sistema contará con 10 estaciones y serán beneficiados 40 mil usuarios de las colonias Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, San José de los Leones, Mártires de Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete, Valle Dorado e Izcalli Chamapa. Además, la construcción de la línea del transporte aérero urbano concluirá a finales del presente año.

“Es importante resaltar que prácticamente se tiene un tiempo de operación ininterrumpido de 99.99, tomando como ejemplo las dos líneas que ya operan en el Estado”, precisó Silvia Rebeca Ortega Reyes, enlace de Seguimiento de Proyectos del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM).

Ortega Reyes reveló que la obra cocluirá a finales de 2026, para iniciar su funcionamiento en el primer trimestre de 2027, luego de las pruebas operativas.

Las autoridades destacaron que el permitirá una mejor integración con el resto de la Zona Metropolitana, al tener conexión con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Estación Cuatro Caminos) y con 60 empresas de transporte que operan en la Estación de Transferencia Multimodal Cuatro Caminos. También reducirá los tiempos de traslado de más de una hora a solo 30 minutos, facilitando los desplazamientos hacia trabajo, escuelas y otras actividades cotidianas.

La Crónica de Hoy 2026