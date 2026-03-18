Llama Alessandra a brindar acompañamiento a víctimas de San Antonio Abad y dejar la politiquería

Trabajo Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, declaró para Crónica que las autoridades deberían de brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas del colapso en San Antonio Abad, así como a la persona herida y no politizar el caso.

Además, contrario a lo que han señalado algunos legisladores, la actuación de esta autoridad se apegó en todo momento a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Previo a la entrega de la repavimentación de la calle Francisco Lorenzana, en la colonia San Rafael, la alcaldesa se reunió con familiares de las personas fallecidas, para brindar apoyo tras el derrumbe.

“Este tema se me hace una politquería muy lamentable, lo que nos debería preocupar a todos los que servimos, son las familias, junto vengo de mi oficina de platicar con una de las familias de las víctimas y no les han dado ningún tipo de apoyo, más que lo del funeral, deberíamos de estar volcados en ellos”.

“Tienen hijos, condiciones médicas y este tema de dimes y diretes ha sido muy lamentable. Desde un inicio se había acordado hacer mesas de trabajo y prefirieron aventar culpas, lavarse las manos y lo que escuchamos en la conferencia (del secretario de Vivienda, Inti Muñoz) no tiene sentido, decir que la alcaldía tiene que supervisar, tiene que verificar, ahí están los oficios mostrados de las múltiples verificaciones que se intentaron hacer a estos edificios con alto riesgo, se nos fue negada la verificación, nos dijeron este edificio tiene acuerdo de facilidades, tu, alcaldía, no tienes nada que hacer aquí”.

“Yo creo que ya estuvo, nada más es aventar bolas, le hago una invitación a la jefa de Gobierno, porque sé que son más sus secretarios que ella los que están detrás de este golpeteo político, apoyemos las familias, que las autoridades correspondientes indiquen si hay responsabilidad y de quién es la responsabilidad y que se vean los expedientes y se llegue a las últimas consecuencias pero que ya investiguen y nos dejemos de esto que no le suma y no le abona a las vecinas y vecinos”, dijo la alcaldesa a este periódico.

Por el contrario, Rojo de la Vega comparó que trabajos como la entrega de la repavimentación de la calle Francisco Lorenzana, con una intervención de mil 609 metros cuadrados y de manera adicional, rehabilitación en la calle Galeana y el Callejón Galeana, donde se repavimentaron más de cuatro mil 400 metros cuadrado, es lo que beneficia a los habitantes de la metrópoli.

“Yo ya demostré las pruebas, papelito habla, más allá de los dichos, están todos en mis redes sociales, también en operaciónverdad.com, lamentablemente tuve que crear un sitio ante todas las mentiras y los ataques y la politiquería no sólo del Gobierno dela ciudad, de los diputados locales de Morena, de los diputados federales, del vocero del partido, de todo el sistema que no está contento con que llegue una mujer a gobernar la Cuauhtémoc, que fue activista, que alza la voz, que no se queda callada ante las injusticias, que señala lo que está mal y ahí se ve el enojo de todas estas personas”, agregó.

Conforme a la administración de Cuahuhtémoc, el 17 de octubre de 2025, la alcaldía emitió una prevención en la que se señalaron 10 riesgos por los cuales no era procedente autorizar la demolición, otorgando un plazo de cinco días hábiles (a partir de la notificación) para subsanar las observaciones emitidas.

Expusieron que al no haber sido atendidas estas observaciones dentro del plazo legal —que transcurrió del 4 al 11 de diciembre de 2025—, la solicitud se tuvo por no presentada, tal como lo establece la propia norma en su artículo 45, que establece:

“Artículo 45.- Cuando el escrito inicial no contenga los requisitos o no se acompañe de los documentos previstos en el artículo anterior, la autoridad competente prevendrá por escrito y por una sola vez al interesado o, en su caso, al representante legal, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación de dicha prevención subsane la falta. En el supuesto de que en el término señalado no se subsane la irregularidad, la autoridad competente resolverá que se tiene por no presentada dicha solicitud.”

El oficio emitido el 10 de marzo de 2026 no constituye una nueva determinación; únicamente formaliza, en términos administrativos, que la solicitud de licencia de demolición se tuvo por no presentada, efecto que ya había operado por ministerio de ley desde el 12 de diciembre, conforme a lo señalado en el oficio de prevención.

Es decir, la empresa nunca contó con una licencia de demolición otorgada por la alcaldía.

Subrayaron que sí que existió fue un otorgamiento de facilidades emitido por la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, bajo el cual se llevó a cabo la demolición.

En ese mismo sentido, la alcaldía Cuauhtémoc reiteró que ha solicitado, a partir de reportes vecinales, la realización de visitas de verificación en seis inmuebles que operan bajo este esquema de facilidades, mismas que han sido negadas bajo el argumento de que se trata de facultades exclusivas del Gobierno de la Ciudad de México.