Llega primera fábrica de compañía brasileña a Edomex

Tramontina en Lerma, Edomex

La Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González Hernández, inauguró en el municipio de Lerma la primera fábrica de ensamble de la empresa Tramontina, dedicada a la elaboración de utensilios de cocina.

González Hernández informó que dicha empresa de origen brasileño eligió a la entidad para iniciar las operaciones de su primera planta en México, “Cookware Norteamérica”, que generó una inversión de más de 45 millones de pesos y la creación de 200 empleos.

Durante la inauguración, la secretaria explicó que este proyecto de manufactura fortalecerá la relación bilateral entre México y Brasil, y demostrará la importancia que la entidad tiene en la industria de la fabricación de utensilios de cocina metálicos.

González Hernández reportó que la entidad se mantiene en la segunda posición a nivel nacional en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) con un acumulado de septiembre de 2023 a diciembre de 2025, de 6 mil 373 millones de dólares, y tan solo en el 2025 se lograron 3 mil 279 millones de pesos, el 51 por ciento del total de la administración.

Por último, el jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, Ismael Ortiz Fernández, detalló que este tipo de proyectos fortalecen la confianza de las empresas y contribuyen a la captación de IED, la cual alcanzó en México en el 2025, los 40 mil 970 millones de dólares.

La Crónica de Hoy 2026