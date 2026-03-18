Mi Beca para Empezar 2026: ¿Cuándo es el próximo pago? Conoce a partir de qué fecha podrás recibir el pago a tu tarjeta Mi Beca para Empezar 2026 (@GobCDMX)

El programa Mi Beca para Empezar está dirigido a estudiantes de primaria y preescolar inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México y, si eres uno de sus beneficiarios, próximamente podrías estar recibiendo el siguiente pago de este ciclo escolar.

Con el objetivo de mejorar el ingreso de los hogares cuyas familias tengan hijos inscritos en preescolar o primaria, el Gobierno de la Ciudad de México ofrece apoyos económicos para erradicar la deserción escolar.

La principal característica de este programa, a diferencia de los otros apoyos que ofrece el Gobierno, es que el apoyo se deposita en los vales electrónicos de Mi Beca para Empezar, los cuales solo puedes utilizar en ciertos establecimientos.

¿Cuánto es el próximo pago de Mi Beca para Empezar?

De acuerdo con lo anunciado por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), institución encargada de gestionar el programa Mi Beca para Empezar, los pagos se realizan durante los primeros días hábiles de cada mes en el ciclo escolar 2025-2026.

Por lo que, el siguiente depósito se realizará a partir del miércoles 1 de abril, sin existir aún una fecha exacta para el depósito de tus vales electrónicos.

¿Cuánto depositan por nivel educativo este mes en Mi Beca para Empezar?

El depósito de Mi Beca para Empezar varía según el nivel educativo que se esté cursando, por lo que aquí te compartimos cuáles son:

Preescolar: $600 mensuales

$600 mensuales Primaria: $650 mensuales

Centro de Atención Múltiple (CAM) en todos los niveles: $600 mensuales

¿En qué establecimientos se pueden utilizar los vales electrónicos de Mi Beca para Empezar?

Recuerda que el apoyo de Mi Beca para Empezar solo puede ser utilizado mediante los vales electrónicos, los cuales solo puedes usar en su app o con la tarjeta que se te otorga, además de que no se puede retirar el dinero que ahí se deposita.

Asimismo, el apoyo de Mi Beca para Empezar solamente es aceptado en algunos establecimientos como:

Papelerías:

Tony

Office Depot

Lumen

Office Maz

Farmacias:

San Pablo

Farmacia Soriana

San Isidro

San Borja

Farmacia Chedraui

Farmacia SUPERISSSTE

Tiendas de autoservicio:

Soriana

SUPERISSSTE

Chedraui

Neto

Vestimenta y zapatería:

Price Shoes

Cuidado con el Perro

Converse

Suburbia

Capa de Ozono

Vazza