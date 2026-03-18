Mi Beca para Empezar 2026: ¿Cuándo es el próximo pago?

El programa Mi Beca para Empezar está dirigido a estudiantes de primaria y preescolar inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México y, si eres uno de sus beneficiarios, próximamente podrías estar recibiendo el siguiente pago de este ciclo escolar.
Con el objetivo de mejorar el ingreso de los hogares cuyas familias tengan hijos inscritos en preescolar o primaria, el Gobierno de la Ciudad de México ofrece apoyos económicos para erradicar la deserción escolar.
La principal característica de este programa, a diferencia de los otros apoyos que ofrece el Gobierno, es que el apoyo se deposita en los vales electrónicos de Mi Beca para Empezar, los cuales solo puedes utilizar en ciertos establecimientos.
¿Cuánto es el próximo pago de Mi Beca para Empezar?
De acuerdo con lo anunciado por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), institución encargada de gestionar el programa Mi Beca para Empezar, los pagos se realizan durante los primeros días hábiles de cada mes en el ciclo escolar 2025-2026.
Por lo que, el siguiente depósito se realizará a partir del miércoles 1 de abril, sin existir aún una fecha exacta para el depósito de tus vales electrónicos.
¿Cuánto depositan por nivel educativo este mes en Mi Beca para Empezar?
El depósito de Mi Beca para Empezar varía según el nivel educativo que se esté cursando, por lo que aquí te compartimos cuáles son:
- Preescolar: $600 mensuales
- Primaria: $650 mensuales
- Centro de Atención Múltiple (CAM) en todos los niveles: $600 mensuales
¿En qué establecimientos se pueden utilizar los vales electrónicos de Mi Beca para Empezar?
Recuerda que el apoyo de Mi Beca para Empezar solo puede ser utilizado mediante los vales electrónicos, los cuales solo puedes usar en su app o con la tarjeta que se te otorga, además de que no se puede retirar el dinero que ahí se deposita.
Asimismo, el apoyo de Mi Beca para Empezar solamente es aceptado en algunos establecimientos como:
Papelerías:
- Tony
- Office Depot
- Lumen
- Office Maz
Farmacias:
- San Pablo
- Farmacia Soriana
- San Isidro
- San Borja
- Farmacia Chedraui
- Farmacia SUPERISSSTE
Tiendas de autoservicio:
- Soriana
- SUPERISSSTE
- Chedraui
- Neto
Vestimenta y zapatería:
- Price Shoes
- Cuidado con el Perro
- Converse
- Suburbia
- Capa de Ozono
- Vazza
💳✨ Te dejamos algunos establecimientos donde puedes usar tu vale electrónico de #MiBecaParaEmpezar. ¡Aprovéchalo!#FelizMartes #CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/Lw0X25d2sh— Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) March 17, 2026