PAN urge al IPDP emitir el calendario del documento definitivo del PGD

CUARTOSCURO/ CUARTOSCURO/ (Contingencia CDMX/Daniel Augusto)

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza, urgió al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva que de a conocer con claridad el calendario para la consulta del proyecto definitivo del Plan General de Desarrollo (PGD) —que marcará el rumbo de la capital durante los próximos 20 años— al advertir que no existe certeza sobre cuándo se someterá a consideración de la ciudadanía el documento definitivo.

La diputada panista recordó que el Gobierno de la Ciudad, las diputadas y diputados de Morena y sus aliados se han referido al Plan General de Desarrollo como anteproyecto, preproyecto, documento inacabado, borrador e incluso panfleto, esto, debido a que actualmente el documento está bajo consulta y se abonarán las distintas participaciones.

“De todo le han dicho, menos lo que establecen los propios documentos oficiales: un proyecto. El grupo parlamentario de Acción Nacional es el único que ha respetado y que ha intentado dar seriedad al proceso mientras el oficialismo ningunea el proyecto”, sostuvo.

Destacó que el pasado febrero, el titular de la Oficina Especializada para la Consulta Pública del propio Instituto de Planeación, Alejandro Luévano, expresó a la gente durante un foro que no tomarán en cuenta el proyecto y que ni siquiera lo leyeran.

PGD debe cumplir con etapas definidas

En ese contexto, la legisladora señaló que el problema de fondo no es político, sino procedimental, ya que el proceso del PGD debe cumplir con etapas claramente definidas: formulación del proyecto, consulta pública, sistematización de resultados y aprobación final.

Advirtió que, si el documento actualmente en consulta no es un proyecto formal, entonces el proceso ni siquiera ha superado su primera etapa.

“Si lo que hoy se consulta no es proyecto, como Morena y el Gobierno dicen, eso significa que ni siquiera hemos salido de la primera etapa”, expresó.

Bajo este contexto, exigió que se transparente el estado real del procedimiento y se establezcan fechas concretas para la consulta del verdadero proyecto, a fin de garantizar legalidad, certeza y participación ciudadana efectiva.

“No se puede consultar lo que no está terminado”, enfatizó.

Asimismo, la panista consideró indispensable que la titular del Instituto de Planeación, Patricia Ramírez Kuri, comparezca ante el Congreso para explicar con claridad el momento procesal en el que se encuentra el PGD y presentar un calendario formal.