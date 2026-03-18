Realizan desazolve de la Presa El Ángulo, en Cuautitlán Izcalli

Desazolve de Presa "El Ángulo"

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) comenzó los trabajos de desazolve en la Presa El Ángulo, en Cuautitlán Izcalli, a fin de evitar riesgos de inundación en zonas aledañas durante la próxima temporada de lluvias.

La dependencia estatal informó que tienen previsto el retiro de 15 mil metros cúbicos de azolve, material que se acumula con el paso del tiempo en el fondo de la presa y que reduce su capacidad para almacenar y regular el agua pluvial y residual que llega de los municipios de Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli.

La comisión expuso que para la ejecución de los trabajos se utiliza maquinaria especializada, entre la que se encuentran una excavadora, una retroexcavadora, un minicargador y camiones tipo volteo para el retiro del material.

La CAEM reiteró que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento y prevención que se realizan en distintos puntos del Estado de México, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos y salvaguardar a la población.

La Crónica de Hoy 2026