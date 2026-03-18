Renace Cuauhtémoc: entregan pavimentación de Franciso Lorenzana en San Rafael

Trabajo Rehabilitación de la calle Franciso Lorenzana. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó la pavimentación de la calle Francisco Lorenzana, en la colonia San Rafael.

La rehabilitación de la calle abarcó desde el cruce con Parque Vía hasta Francisco Díaz Covarrubias, una extensión de mil 609 metros cuadrados.

Esta obra benefició a 450 personas. Los trabajos iniciaron debido a que en un martes de “Brilla Cuauhtémoc”, los vecinos le externaron la necesidad a la alcaldesa de la rehabilitación de la vialidad.

La necesidad atendida es mejorar la infraestructura vial con trabajos de Repavimentación en la Colonia San Rafael para seguridad de las y los vecinos, así como usuarios que transitan en las calles de esta colonia.

“Es una calle que forma parte del programa Renace Cuauhtémoc, un programa que tenemos lunes y miércoles que entregamos calles como esta, no habían reencarpetado en 30 años, me dijeron los vecinos que llevan toda la vida viviendo aquí, no les habían dado el apoyo”.

“Estamos rehabilitando calles para nuestras familias, ya basta de que las cosas se hagan de mala calidad o de que no tengan atención, cómo pasó en esta alcaldía con 12 años de Gobiernos corruptos que sólo les interesó su bolsillo. Hoy los parques son de las familias, las plazas y las calles están siendo rehabilitadas. Esta calle era un horror transitarla, hoy es una calle renovada que tendrá banquetas nuevas en un par de semanas que nos liberen el recurso, van a ser permeables, son más de mil 200 metros cuadrados y tenemos luminarias en toda la zona por el Brilla Cuauhtémoc”.

“Hoy está reencarpetada, balizada, iluminada y estamos próximas a arrancar con las banquetas, que tampoco han atendido durante años. Esto es lo que le importa a la gente, los servicios, atenderlos, escucharlos y estar en las calles trabajando para ellos”, dijo Rojo de la Vega a Crónica.

Trabajo Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega en entrega de calle en la San Rafael. (Especial)

De manera adicional, en la colonia Guerrero se realizaron trabajos en la calle Galeana y el Callejón Galeana, donde se repavimentaron más de cuatro mil 400 metros cuadrados.

Durante la entrega en San Rafael, la alcaldesa señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar calles que durante años permanecieron en malas condiciones.

Rojo de la Vega subrayó que el programa Renace Cuauhtémoc busca intervenir de manera directa en las colonias, atendiendo servicios básicos y mejorando el espacio público.