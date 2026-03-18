Trabajadores lesionados en periférico: esto es lo que se sabe del choque que dejó 12 personas heridas

Accidente en Periférico Sur La unidad se estrelló luego de perder el control, dejando lesionadas a quienes estaban a bordo.

La noche del martes 17 de marzo, alrededor de las 23:30 horas, una camioneta de obras y servicios urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX se impactó contra un árbol en Periférico Sur, colonia Narciso Mendoza, alcaldía Tlalpan. El percance dejó como saldo 12 trabajadores de limpieza lesionados, de los cuales tres fueron trasladados a hospitales por paramédicos para recibir atención especializada.

¿Qué pasó en Periférico Sur?: choque de camión deja 12 trabajadores de limpieza lesionados

De acuerdo con el reporte oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, la unidad perdió el control y colisionó con el árbol, el cual quedó parcialmente sobre la vialidad. No se reportaron fallecidos.

Recibimos el reporte de un choque en la colonia Villa Coapa, en @TlalpanAl; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/yKJGtC8ANo — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 18, 2026

Elementos Bomberos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, acudieron al sitio para atender a los lesionados. Algunos presentaron contusiones leves y fueron valorados en el lugar, mientras que los tres más graves fueron hospitalizados. El servicio concluyó tras el aseguramiento de la escena y el retiro de la unidad y las ramas afectadas

El incidente provocó el cierre parcial de carriles en Periférico Sur, lo que generó tráfico lento y filas en dirección sur durante las maniobras de emergencia. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas, aunque reportes preliminares apuntan a condiciones del asfalto mojado por las lluvias recientes en la capital.