¿Va a llover hoy en CDMX y EDOMEX?: este es el pronóstico del clima para este miércoles 18 de marzo

Clima en CDMX y Edomex Pronóstico del clima para este miércoles 18 de marzo.

La capital del país y el Estado de México experimentaron fuertes lluvias durante la tarde y noche del martes 17 de marzo, sin embargo, el pronóstico del tiempo de este miércoles 18 de marzo prevé un clima más ameno para la población habitante de dichos sectores.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente núm. 41 sobre el mar Caribe, ha dejado de afectar a la República Mexicana, por lo que las temperaturas presentarán un ascenso paulatino durante los días siguientes.

¿Lloverá en CDMX este miércoles 18 de marzo?

La información presentada esta mañana por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) a través de su cuenta oficial en redes sociales, el boletín metereológico para la Ciudad de México señala que este miércoles 18 de marzo predominará el ambiente cálido y un cielo mayormente despejado.

Hoy dominará ambiente #cálido y cielo mayormente despejado; no se esperan lluvias en la ciudad. La madrugada de mañana se prevé #fría a muy fría en el sur y poniente.



🌡#TemperaturaMáxima: 23 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 8 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/8BlbDcfnMF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 18, 2026

A pesar de que la SGIRPC no estima la presencia de lluvias durante este miércoles, la alerta amarilla por bajas temperaturas permanece activa y prevé el descenso hacia las 18:00 horas de la noche, por lo que recomienda a la población capitalina mantenerse abrigada y cubrirse del viento.

La temperatura máxima para este 18 de marzo es de 23ºC, mientras que la temperarura mínima estimada es de 8ºC sin espera de lluvias.

No obstante, las autoridades han recomendado a habitantes de la capital mantenerse al tanto de los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC en sus canales oficiales.

El SMN estima lluvias aisladas en el Estado de México

Debido a que el frente frío núm. 41 sobre el Mar Caribe ha dejado de afectar al país, la masa de aire ártico empezará a modificar sus características térmicas originando un ascenso de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

Pese a ello, este miércoles 18 de marzo aún se experimentarán lluvias fuertes, moderadas y aisladas en diversos sectores de México, siendo el Edomex una de las zonas que podrían experimentar ligeras lluvias de 0.1 a 5mm por la tarde, con un ambiente templado a lo largo del día.

¿En qué estados de México habrá lluvias fuertes este miércoles 18 de marzo?

Por otra parte, las lluvias fuertes ocasionadas por la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, se presentarán principalmente en:

Veracruz.

Guerrero.

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasc.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Las autoridades recomiendan a la población de las zonas afectadas cerrar puertas y ventanas en los hogares, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y retirar la basura de las coladeras tanto del exterior como el interior de las viviendas.