Venustiano Carranza amplía su parque vehicular de seguridad

La alcaldía Venustiano Carranza incorporó nuevas patrullas y motopatrullas a su esquema de seguridad pública, a fin de ampliar la cobertura de vigilancia en colonias y espacios públicos de la demarcación.

Las unidades fueron entregadas por la alcaldesa Evelyn Parra a elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), y forman parte de una estrategia local financiada con recursos de la propia alcaldía. Con esta incorporación, el parque vehicular destinado a labores de seguridad alcanza un total de 146 unidades.

De acuerdo con datos de la SSC, entre enero y la fecha se ha registrado una disminución superior al 20 por ciento en la incidencia delictiva en la demarcación, indicador que autoridades atribuyen, entre otros factores, al fortalecimiento operativo y a la coordinación institucional.

La entrega de las unidades se enmarca en acuerdos recientes establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, en la que participan autoridades locales y capitalinas. En ese espacio se definió la implementación de operativos conjuntos con el fin de reforzar la presencia policial y la atención a reportes ciudadanos.

Venustiano Carranza amplía su parque vehicular de seguridad

Autoridades locales señalaron que las patrullas permitirán incrementar la vigilancia en calles, escuelas, mercados y otros puntos de concentración, así como mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

El reforzamiento del parque vehicular se suma a programas de proximidad social que ya operan en la demarcación, como Botón Violeta, Casa Violeta y el esquema Casa por Casa. Este último ha permitido la realización de más de 110 mil visitas domiciliarias, orientadas a fortalecer el vínculo entre la policía y la ciudadanía.