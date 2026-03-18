Metrópoli

Nuevas patrullas y motopatrullas buscan fortalecer la cobertura policial en colonias y espacios públicos de la demarcación

Venustiano Carranza amplía su parque vehicular de seguridad

Por Gerardo Mayoral
Venustiano Carranza amplía su parque vehicular de seguridad

La alcaldía Venustiano Carranza incorporó nuevas patrullas y motopatrullas a su esquema de seguridad pública, a fin de ampliar la cobertura de vigilancia en colonias y espacios públicos de la demarcación.

Las unidades fueron entregadas por la alcaldesa Evelyn Parra a elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), y forman parte de una estrategia local financiada con recursos de la propia alcaldía. Con esta incorporación, el parque vehicular destinado a labores de seguridad alcanza un total de 146 unidades.

De acuerdo con datos de la SSC, entre enero y la fecha se ha registrado una disminución superior al 20 por ciento en la incidencia delictiva en la demarcación, indicador que autoridades atribuyen, entre otros factores, al fortalecimiento operativo y a la coordinación institucional.

La entrega de las unidades se enmarca en acuerdos recientes establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, en la que participan autoridades locales y capitalinas. En ese espacio se definió la implementación de operativos conjuntos con el fin de reforzar la presencia policial y la atención a reportes ciudadanos.

Venustiano Carranza amplía su parque vehicular de seguridad

Autoridades locales señalaron que las patrullas permitirán incrementar la vigilancia en calles, escuelas, mercados y otros puntos de concentración, así como mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

El reforzamiento del parque vehicular se suma a programas de proximidad social que ya operan en la demarcación, como Botón Violeta, Casa Violeta y el esquema Casa por Casa. Este último ha permitido la realización de más de 110 mil visitas domiciliarias, orientadas a fortalecer el vínculo entre la policía y la ciudadanía.

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