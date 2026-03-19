Afluencia en el Metro crece 4.4% al inicio de 2026, reporta el INEGI

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México registró un aumento en el número de usuarios transportados durante el inicio de 2026, de acuerdo con datos de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las cifras indican que en enero de 2026 el Metro movilizó 100.8 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 4.4 por ciento en comparación con los 96.6 millones registrados en el mismo mes de 2025.

En el contexto de la Zona Metropolitana del Valle de México, el total de viajes en distintos sistemas de transporte pasó de 170.1 millones en enero de 2025 a 173.9 millones en enero de 2026. De ese total, más de la mitad correspondió al Metro.

El reporte también señala que los trenes recorrieron una mayor distancia. Mientras que en enero de 2025 se contabilizaron 3.3 millones de kilómetros, en el mismo mes de 2026 la cifra aumentó a 3.6 millones, lo que equivale a un crecimiento de 8 por ciento.

A lo largo de 2025, el Metro acumuló mil 241 millones 582 mil 324 viajes, cifra que representa un aumento cercano a 6 por ciento respecto a 2024, cuando se registraron mil 171 millones de viajes.

Autoridades del sistema señalaron que se mantienen trabajos de mantenimiento y mejora en instalaciones y trenes, así como acciones orientadas a reforzar la seguridad del servicio. El organismo indicó que continuará operando como uno de los principales medios de transporte para la población de la capital y su zona metropolitana.