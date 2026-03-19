Cae colombiano que extorsiona a través de préstamos “gota a gota” en la Obrera

Detenido Extorsionador "gota a gota". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto de nacionalidad colombiana, vinculado con préstamos de dinero en efectivo con el cobro de intereses excesivos, bajo la modalidad “gota a gota”, en la colonia Obrera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los trabajos de inteligencia e investigación, se supo que el detenido pertenece a un grupo de prestamistas “gota a gota”, el cual cobra intereses excesivos a sus víctimas, que en ocasiones son despojadas de sus pertenencias para supuestamente pagar por el dinero recibido.

En las calles 5 de Mayo y Lucas Alamán, este sujeto manipulaba bolsas con una hierba verde seca. De inmediato, los agentes le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron 93 bolsitas con aparente marihuana.

Los policías detuvieron al probable responsable de 31 años de edad, que se identificó como ciudadano colombiano y lo trasladaron ante el ante el agente del Ministerio Público.