Detienen a 2 que robaron joyería con valor de 11 mil pesos en el Zócalo

Robo Piezas de oro robadas. (SSC)

Policías detuvieron a un hombre y a una mujer que intentaron llevarse dos piezas de oro de una joyería, valuadas en alrededor de 11 mil pesos.

Los hechos ocurrieron en la zona de joyerías de la Plaza de la Constitución, cuando la propietaria de un establecimiento quien acusó que, momentos antes, dos personas se aproximaron al mostrador y sustrajeron dos piezas de oro.

De inmediato, los policías auxiliares interceptaron a los responsables y recuperaron una pulsera con un valor de cinco mil pesos, y un anillo con un valor de seis mil pesos, ambos de oro.

Los oficiales detuvieron al hombre de 23 años, que dijo ser ciudadano peruano, y a la mujer de 62 años de edad.