Diputada de Morena censura a vecina que participó en foro de consulta del PGD

Señalan diputados censura en foros del PGD.

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México se pronunció en contra de la violencia que sufrió una vecina, por emitir su opinión, durante el foro de consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) realizado en la alcaldía Gustavo A. Madero al que fueron convocados los Copacos.

El vecina, Clara Martín, criticó que muchas de las personas que opinan sobre el PGD desconocen la información que incluye el documento y cuestionó la escasa difusión del documento en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que impide que haya una verdadera consulta y opiniones informadas.

Al emitir su comentario fue abucheada y al callar a los asistentes, la legisladora de Morena en el Congreso local, Brenda Ruiz, le pidió que respetara a quienes la habían abucheado y le indicó que su participación ya había concluido.

“Me está usted negando mi derecho a participar”, señaló la vecina; a lo que la diputada respondió: “ya participó”. Clara continuó reprochando la censura pero el micrófono que tenía fue apagado y la diputada le dio la palabra a otro habitante. Y la señora fue retirada a la fuerza.

Por lo anterior, el panista Diego Garrido, lamentó que se le haya quitado el uso de la voz a una vecina que no está de acuerdo con el documento; aseguró que, “sólo quieren escuchar las voces que envía el oficialismo”.

“La libertad de expresión debe mantenerse como principio básico”, señaló.

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza, también se pronunció contra la censura de la que fue objeto la vecina que criticaba el Plan General de Desarrollo.

“El objetivo que deben de tener las consultas es que todos los vecinos puedan opinar y que sus opiniones sean incluidas en el Plan General de Desarrollo, sino para qué estamos haciendo consultas sino van a escuchar a los vecinos, no les permiten hablar, incluso les quitan el micrófono y con el uso de la fuerza los hacen salir de las sesiones”, señaló Garza.

Y recordó que esos foros se realizan a nombre del Congreso de la Ciudad de México, por lo que deja en mal a todas y todos los diputados que lo constituyen.

“Si hay una invitación y esa invitación es una invitación del Congreso de la Ciudad de México nos deja en mal a todos los diputados al sesgar la participación de los vecinos y el no permitir a los vecinos que opinen”, dijo.

Y reiteró que todos los vecinos pueden participar sin que se les límite la participación, “El objetivo de la consulta es que todos puedan opinar y que sus opiniones se incluyan en el documento... no es un documento del Gobierno, es un documento de las y los ciudadanos”, concluyó.