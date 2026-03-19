Edomex se suma al programa al programa “Reconecta con la Paz”

"Reconecta con la Paz" Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Implementación de la Estrategia “Reconecta con la Paz” en el Estado de México, la cual se encuentra bajo el modelo de justicia restaurativa orientada a la prevención del delito y reinserción social de integrantes del sector juvenil.

“La estrategia ‘Reconectando con la Paz’, su implementación en el Estado de México es un compromiso que asumimos con toda responsabilidad y sobre todo con la seguridad de que será un elemento fundamental para abrir oportunidades y brindar esperanzas a muchos jóvenes y a sus familias”, afirmó la mandataria estatal.

El programa tiene el propósito de acompañar a personas de 18 a 35 años y adolescentes en conflicto con la ley (12 a 17 años), que por primera vez han cometido un delito no grave, a fin de reducir el riesgo de reincidencia para generar condiciones reales de reinserción social, sin dejar antecedentes penales en la persona y tampoco la sustitución de funciones jurisdiccionales.

“La estrategia tiene como objetivo ser un mecanismo que permita a los jóvenes que están en esa condición, la posibilidad de integrarse positivamente a la sociedad, y darles una segunda oportunidad”, enfatizó Gómez Álvarez.

El Consejero Jurídico Estatal, Jesús George Zamora, dio lectura a los acuerdos asumidos por la entidad para la implementación de la estrategia, entre ellos:

El Gobierno del Estado de México, a través de la Consejería Jurídica, llevará a cabo las acciones de implementación y seguimiento de la estrategia Reconecta con la Paz.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, difundirá la estrategia Reconecta con la Paz, en los asuntos relacionados con suspensiones condicionales del proceso en que sea aplicable.

La Autoridad Judicial será la encargada de canalizar a las personas que reúnan los requisitos señalados en la estrategia para que formen parte de la misma.

El Centro Estatal de Medidas Cautelares, trabajará de manera coordinada con el equipo de enlaces que forman el equipo de la estrategia Reconecta con la Paz en el Estado de México.

En el evento estuvieron presentes Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal; Horacio Duarte Olivares, secretario general de gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de seguridad del Estado de México, otros integrantes del gabinete, magistrados y magistrados, juezas y jueces, defensores de oficio, entre otros.

La Crónica de Hoy 2026